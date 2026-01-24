ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Йорданка Христова с разказ за домашното насилие: Обичах съпруга си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:20Коментари (0)176
© NOVA
След над 80 години в живота и 60 на сцената - дойде време легендата на българската естрада да се изповяда. В три тома голямата Йорданка Христова отваря вратите към най-съкровения си свят. Защо тя доброволно избира да се раздели с любовта на живота си, какво й струва да е снаха на соцвеличието Григор Стоичков, как се търпи насилието в дома и кога разбираш, че е време да си тръгнеш от бащата на децата си. Следва един разговор за любов по време на преход, политика в бъдеще време и една 6-годишна тайна, която днес намира своята телевизионна премиера.

Йорданка Христова сподели, че със заглавието на трилогията "Изповед" се "заиграва" със своите песни, а в книгите е написала много лични неща. "Исках да бъда аз, да бъда себе си", допълва тя пред NOVA.

Голямата българска изпълнителка каза, че не обича да говори за личния си свят точно, защото е личен. "Естествено е хората да са любопитни, особено когато те харесват", допълва тя.

Йорданка Христова разказа за своята първа голяма любов Християн. Двамата с него са живели като истински бохеми 10 години, много са пътували, а дните понякога са преливали един в друг. В един момент тя решава да помисли за себе си, като за тази част от живота си разказва по-подробно в книгата.

Голямата певица сподели, че е обичала съпруга си Георги. "Яд ме е на него. Можехме да продължим заедно. Той да овладее емоцията си и всички огорчения, които преживя покрай прехода, да превъзмогне всичко това заради нас - тримата. Но той не успя. Но не се чувствам обидена. Опитвам се да го оправдая. Всички се обърнаха срещу него, започнаха да го съдят, баща му влезе в затвора, приятелите му го напуснаха. Ние никога не сме се карали. Аз предпочитах да оставям бележки, вместо да вдигаме скандали, виждах, че така е по-добре. Така успявах да постигна някои неща, да намерим решение. Но след време, когато всичко наоколо се изостри, вече нямаше как", разказва Йорданка Христова.

За насилието, което е преживяла, тя сподели, че дори приятелите им не са знаели. Но когато границата е била прекрачена, е трябвало да се раздели с Георги, като това е било важно и за децата. Въпреки това певицата допълва, че съпругът ѝ е бил много интелигентен и забавен. Йорданка Христова е категорична, че да се търпи насилието в дома е много грешно решение, защото това е "ужасно нещо".

Христова казва, че не е била член на партия, никога не се е занимавала с политика, а по убеждения е демократ. Затова се е почувствала обидно, когато е била причислена към " отбора на червените". Тя допълни, че дори е чувствала обида от страна на колеги, като някои дори не са я поздравявали. "Това много ми тежеше", допълни Христова.

"Никога не съм била от БСП, но никога не съм била против бащата на съпруга ми", посочва още тя.

За живота след 1989 година голямата българска изпълнителка смята, че това, което се е случило "не е демокрация". Тя допълни, че много умни хора са искали да помогнат за промяната, но не им е бил даден шанс.

Йорданка Христова се надява един ден Слънцето да изгрее над България, но не вижда лидерите, които могат да направят това.

Голямата певица сподели, че е щастлива, че нейните деца са решили да останат в България. Тя допълни, че в книгата е разказала "една тайна" – тя има две внучки – Екатерина и Елена. Йорданка Христова съобщава тази новина едва сега, защото това е било желанието на нейния син – да не се говори за децата. А у дома всички я наричат Мути.

"Аз не съм добър възпитател, мога само да обичам безрезервно, безкрайно, да се раздавам за тях, да правя всичко, което мога. Мисля, че това е пътят. Защото животът ще ги научи на много неща", сподели още тя за своите внучки.


Още по темата: общо новини по темата: 3113
24.01.2026 Поли Генова: Започнах да ходя на терапия
24.01.2026 Журналистът Марина Стоименова – горда майка на многоезично дете
24.01.2026 Родена е на днешната дата в Мездра, убиват приятеля й пред очите й и оцелява по чудо
23.01.2026 Сашо Кадиев се подигра с панталоните на Пъдев
23.01.2026 Нина Добрев и Ръсел Кроу - неочаквано добра комбинация
23.01.2026 Карлос Насар с впечатляващи снимки с Александра
предишна страница [ 1/519 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Журналистът Марина Стоименова – горда майка на многоезично дете
10:17 / 24.01.2026
Родена е на днешната дата в Мездра, убиват приятеля й пред очите ...
08:29 / 24.01.2026
България избира своя участник в "Евровизия 2026"
08:22 / 24.01.2026
Гергана Паси поиска от Соломон да се извини на Цветанка Ризова
19:52 / 23.01.2026
Карлос Насар с впечатляващи снимки с Александра
19:32 / 23.01.2026
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
15:33 / 23.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
От 7 юли влизат в сила нови правила за всички нови моторни превозни средства
От 7 юли влизат в сила нови правила за всички нови моторни превозни средства
09:10 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Честито на Драго Чая!
Честито на Драго Чая!
16:11 / 22.01.2026
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
10:28 / 23.01.2026
Проф. Рачев: Ще млати сняг
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
10:05 / 23.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Икономическа зона "Тракия"
Президентска партия
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: