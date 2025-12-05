ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Йорданка Христова: Внезапно ме удари, носът ми оттогава е крив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:24Коментари (0)429
©
Йорданка Христова издаде най-трудно написаната трета част от своята автобиография "Изповед“. Донякъде е разбираемо защо за певицата разголването не е било никак лесно — просто това са най-личните й истории, в които говори за своите мъже. Точно в тази част тя повдига завесата и на една голяма мистерия — била ли е любовница на Фидел Кастро, или слухът за интимните й отношения с бившия кубински лидер е просто жълта измислица.

"Когато за първи път се тиражира тази клюка, бях бясна — признава в автобиографията си Йорданка Христова. — След като и вестниците след 1989 година започнаха да пишат, опровергах я в известен ежедневник. Полза нямаше.

Какво ли не се изписа за мен и Фидел. Масло в огъня наля едно интервю на наш дипломат, който останал изненадан при официална среща, когато Кастро го попитал: "Как е Йорданка Христова?“.

Прекрасно разбирам, че нито ще разубедя вярвящите, нито ще убедя неверниците. Затова нека всеки го възприема, както му харесва.

И сега изненадата — като визия и излъчване харесвах друг — малко известен у нас — Флавио Браво. С две думи, Фидел като мъж никога не ме е привличал, не ме е вълнувал.

С много болка Йорданка Христова говори и за още един от важните мъже в живота си — за своя съпруг Георги Стоичков, син на бившия партиен функционер Григор Стоичков.

С него всичко започнало като приказка, макар на сватбата булката да била с черна рокля, но завършило с пълно фиаско.

След 10 ноември, когато вятърът на промяната задухал в различна посока, много приятели се отдръпнали от Георги Стоичков, а това той преживял трудно. Започнал да се държи грубо с Йорданка и с двете им деца. Тя решава да се разведат, но въпреки официалната раздяла живеят четири години под един покрив.

"Почти всяка вечер напрежението вкъщи можеше да се разреже с нож - разкрива голямата певица. - Тряскаха се врати, повишаваше се тон, предизвикваха се скандали без основание с децата. Веднъж Георги внезапно ме удари. Няма да навлизам в описателни подробности, но носът ми оттогава е крив.“

В третата част на автобиографията си Йорданка Христова откровено говори за голямата си любов с музиканта Християн Платов и защо е решила да се разделят, за връзката си със съпруга на тв водещата Бригита Чолакова и как двете са били в доста изострени отношения, но след това са станали приятелки.

Голямата певица ще представи официално последната част от автобиографията си "Изповед“ на 10 декември в столичния хотел "Астория“. На срещата й със своите почитатели тя ще разкаже много лични истории и ще раздаде автографи, писа "Филтър“.


Още по темата: общо новини по темата: 2471
05.12.2025 Управленски рокади в bTV, тръгва си ценен кадър
05.12.2025 Нов гигант на хоризонта: Netflix купува Warner Bros и HBO
05.12.2025 Бербатов с изненадващ самолетен билет
05.12.2025 Синоптик с прогноза за Коледа, ще има ли сняг?
05.12.2025 Филип Киркоров позлати и разплака малката Алла
05.12.2025 Мъжът на Алена: Да, много пъти са опитвали да я убият
предишна страница [ 1/412 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Изключвайте лампичките на елхата, когато не сте вкъщи
14:15 / 05.12.2025
Почина Кари-Хироюки Тагава
09:03 / 05.12.2025
Днес някои ще получат подарък от съдбата, други ще се сблъскат с ...
08:47 / 05.12.2025
Звездната рожденичка днес става на 50
08:42 / 05.12.2025
Много добра и чакана новина за рибарите на Пловдив
16:51 / 04.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Албена Денкова!
Честито на Албена Денкова!
15:26 / 03.12.2025
Почина Искра Димитрова
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
12:16 / 03.12.2025
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
20:43 / 03.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
22:28 / 03.12.2025
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
08:50 / 05.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: