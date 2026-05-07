Актрисата Йоанна Темелкова, която спечели сърцата на публиката с ролята на Ния Туджарова в култовия сериал "Под прикритие“, сподели дълбоки размисли за повратната точка, в която се намира. През 2026 година тя навлиза в своята 40-а годишнина с нова визия за света и категоричното решение да преследва собственото си щастие, извън рамките на натоварения график.

В емоционален пост в Инстаграм Йоана оприличи изтичащото време на вода, която се изплъзва между пръстите. Тя критикува пасивността, с която хората консумират "мотивационни постове“, без реално да променят живота си, докато остават "закопчани“ в несвободата на ежедневието.

Актрисата признава, че е предприела дръзка крачка – решението да живее и работи зад граница. Макар да определя избора си като страшен, тя го чувства като единствения правилен път към себепознанието.

"Осмелете се да счупите рутината, да объркате мозъка си, да разбъркате живота си. Страшно е, но е толкова любопитно“, споделя тя пред своите последователи. Гледайки назад към препълнения си с ангажименти календар отпреди няколко месеца, звездата определя предишното си темпо като "пълна лудост“.

"Сега, като си погледна календара от преди 3 месеца ми се завива свят. Срещи, работа, ангажименти… Това е пълна лудост! Тази година ставам на 40 и… не, нямам време за нищо, което ме кара да се чувствам зле! Ще дишам. Ще погледна себе си. Ще си припомня коя, по дяволите, беше Йоанна. И е… НЕВЕРОЯТНО удоволствие да правя всичко това. Има хора създадени за суета; други, които убиват себе си, защото се НАЛАГА да бъдат суетни и трети, на които изобщо не им пука. На този свят сме веднъж. Хайде да е произведение на изкуството тоя живот, а?"

Днес Йоанна Темелкова е фокусирана върху това да преоткрие себе си и да откаже всичко, което я кара да се чувства зле. За нея животът трябва да бъде "произведение на изкуството“, освободено от излишната суета и изискванията на другите. Към днешна дата актрисата изглежда по-уверена от всякога, готова да диша свободно и да се наслаждава на удовлетворението от личния си избор.