|Йоана за Елвиса: Искам един пенсионерски билет
На касата обаче Йоана решила да разчупи обстановката с нестандартна реплика, която изненадала всички наоколо. С широка усмивка тя подала картата си и заявила:
"Искам два билета – един студентски и един пенсионерски!“
Минутите след това се превърнали в истинско шоу – Йоана се захласнала от смях, докато Елвиса я гледал невярващо и видимо не бил особено очарован от шегата.
"Спокойно, още имаш време до пенсия“, побързала да добави хубавицата, но щетата вече била нанесена – всички на опашката се смеели, а Мартин се опитал да запази сериозно изражение.
Очевидци коментират, че Йоана е успяла да разведри цялото кино, макар Елвиса да не бил във вихъра на смеха.
"Типична Йоана – винаги намира начин да е център на вниманието“, шегуват се приятели на двойката, пише "Блиц".
