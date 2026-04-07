Инженер-дизайнерът Иво Иванов от Стара Загора приключи участието си в "Стани богат“ със скромната сума от 300 евро, след като заложи на грешен отговор на исторически въпрос. Въпреки стабилната си игра в началото, рискът на финала се оказа фатален за амбициите на специалиста по автомобилни сензори, информира Plovdiv24.bg.

Пътят на старозагореца в предаването започна с леко колебание при въпрос за популярна анимация, което наложи използването на жокера "Помощ от водещия“. Ники Кънчев насочи участника към правилния отговор – "Семейство Симпсън“, като дори се пошегува, че анимацията е предсказала собственото му завръщане на екран.

Критичният момент настъпи при въпрос за дейността на картела "Феб“, сформиран през 20-те години на миналия век. Иво Иванов последователно потърси подкрепа от двама свои близки:

Първо се обади на братовчед си Дилян Константинов, но без успех.

След това извика от публиката съпругата си Ивелина, с която взеха съдбоносното решение да рискуват.

Двамата се спряха на опцията "телефонни апарати“, но отговорът се оказа неверен. Правилното решение беше "електрически крушки“, като водещият разясни накратко историческата роля на картела в контрола на тяхното производство.

Поради грешния отговор на високата сума, Иво Иванов не успя да запази натрупаните средства и си тръгна с гарантирания праг. Въпреки разочарованието от финала, инженерът демонстрира широки познания, но историческата загадка се оказа непреодолимо препятствие за него и неговия екип от жокери.