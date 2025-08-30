ЗАРЕЖДАНЕ...
|Интернет гръмна: Ицака се ожени
Тържеството включва всички ритуали - от взимането на булката със сватбари, през бракосъчетанието в църква и рязането на тортата. Семейството има и първи сватбен танц със специална хореография.
Гости на събитието са много популярни лица, сред които Благой Георгиев и новата му половинка, партньорът на Христо - Павел Колев, и редица интернет звезди.
