Интернет гръмна: Ицака се ожени

© Сватба за чудо и приказ вдигна популярният влогьр Христо Стефанов-Ицака. На 27 август той и любимата му Любомира се венчават на церемония за милиони.



Тържеството включва всички ритуали - от взимането на булката със сватбари, през бракосъчетанието в църква и рязането на тортата. Семейството има и първи сватбен танц със специална хореография.



Гости на събитието са много популярни лица, сред които Благой Георгиев и новата му половинка, партньорът на Христо - Павел Колев, и редица интернет звезди.