|Имане Хелиф: Аз съм жена и искам да живея живота си
Хелиф завоюва златния медал в категория до 66 килограма при жените на Олимпийските игри в Париж 2024, въпреки споровете около нейното участие. През 2023 г. Международната боксова асоциация (IBA) я дисквалифицира от Световното първенство на базата на тестове за полови хромозоми, съобщава БТА.
През май миналата година World Boxing, организацията, която ще ръководи боксовите турнири на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028 след временното си признаване от МОК, въведе задължителни тестове на пола за всички боксьори. Хелиф обжалва пред Спортния арбитражен съд (КАС) решението да бъде отстранена от турнири, ако не се подложи на тест за определяне на пола.
"Разбира се, бих приела да направя всичко, което се изисква от мен, за да участвам в състезания“, заяви Хелиф пред CNN.
26-годишната състезателка подчерта, че не е трансджендър и поиска политиката да не се намесва в живота ѝ:
"Те трябва да защитават жените, но трябва да обърнат внимание, че докато защитават жените, не бива да нараняват други жени. Аз не съм трансджендър. Аз съм жена. Искам да живея живота си. Моля, не ме използвайте в политическите си програми.“
Хелиф изрази надежда, че КАС ще вземе справедливо решение:
"Няма да се предам, докато не получа справедливост, защото знам, че справедливостта е на моя страна въпреки всичко“, каза тя.
