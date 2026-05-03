Илиана Раева се обърна към Надсо Сираков след спечелването на титлата от страна на "сините". Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика публикува емоционален текст в социалните мрежи:
"Честита, толкова жадувана титла, скъпи Левскари! Моето силно момче… Шест години желязна воля, непоклатима вяра и аскетична отдаденост за спасението на любимия му “Левски".
От него се изискваше да бъде истински ефективен лидер в една непосилно тежка обстановка. Той имаше ясна визия за бъдещето, неподозиран нюх как да се случват нещата, необходимата доза чувствителност към хората, с които трябваше да работи на всички нива. Но най-голямата му сила беше неговата фанатична увереност в собствените му сили и възможности, както и, че ще успее, през каквото и да се наложеше да премине. И той успя и премина!
Ти успя, Любов моя! Устоя на всички зловредни атаки, предателства, лъжи и унижения към семейството ни. Носеше кръста си с достолепие и мъдрост… Уверено вървеше по своята Голгота. И я премина… И оцеля… Мълчеше и търпеше… Понесе всичко… “и само с очите си гледаше и виждаше въздаянието на нечестивите." …
Ти успя в тази толкова важна Мисия не само да спасиш любимия си отбор, но и да върнеш щастието на милиони сини сърца. Сини сърца, които 17 години жадуваха да видят своята Светиня на върха. Същите тези сини сърца, които 6 години бяха до теб, бяха твоят щит и не те предадоха, а се бореха заедно с теб за възкресението на “Левски"!
Когато вървиш безкористно към мечтаната цел, вървиш по Божия път. Тогава никой не може да те спре и Бог те възнаграждава! Ти вървеше честно и беше Истински! През тези 6 години нищо не правеше за себе си. Правеше го за спасението на “Левски" и за милионите сини сърца! Затова Силата беше с теб! Затова Пътят ти беше благословен! Както е казал Джузепе Гарибалди: “Човек трябва да живее живот полезен на другите!" Ти направи точно това - живя за другите.
Имаш толкова много титли с “Левски", но тази титла е специална! Тази титла ще свети най-ярко в историята на “Левски"! Времето и поколенията ще я оценят подобаващо.
Никога, никога… никога не се усъмних, дори и за миг, че ще успееш… За мен и семейството ни беше чест да бъдем до теб в тази толкова тежка и неравностойна битка, в която ти излезе толкова достоен победител…
Победител, заедно с многобройните сини сърца, Хулио, футболистите, Мило Борисов, Даниел Боримиров, Тони Краус, Христо Йовов, Боби Георгиев, Климент, Виктор …
Каква грандиозна житейска авантюра… Ех, че момент… Величие, Космос… потеоз
Дерзай, любов моя! Благодарим за този Велик Миг! Ние ще сме до теб…".
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!