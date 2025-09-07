И тези двамата скоро ще се женят?

© Актьорът Брадли Купър планира да предложи брак на супермодела Джиджи Хадид през следващите няколко месеца. Двойката е станала все по-сериозна по отношение на бъдещето си заедно.



Page Six съобщи, че 50-годишната звезда от "Последният ергенски запой" обмисля брак и деца с 30-годишната полупалестинска модна икона, което отбелязва значително развитие във връзката им, започнала през октомври 2023 г.



Запознат със ситуацията източник описа Купър като "невероятно щастлив“ и разкри, че и двамата партньори са "в собствения си балон“, докато се справят със задълбочаващата се връзка. Хадид разказа за връзката си с Купър в скорошно интервю за Vogue, описвайки се като "късметлийка“, че е намерила някой, който знае какво иска от партньора. "Да намериш някой, който е на етап от живота си, където знае какво иска и заслужава... и двамата работите поотделно, за да се съберете и да бъдете най-добрият партньор, който можете да бъдете.“



Източници от Page Six посочват, че Купър и Хадид си представят да създадат смесено семейство, което да включва съответните им дъщери от предишни връзки, както и потенциални бъдещи общи деца. Купър има 7-годишна дъщеря с бившата си партньорка и модел Ирина Шейк, докато Хадид има 5-годишна дъщеря с бившия си приятел - певеца на One Direction Зейн Малик, който се раздели със супермодела през 2018 г.



Децата от двете връзки вече са започнали да прекарват време заедно, като източник е заявил пред списание People през януари, че Хадид "дават приоритет на връзката на дъщерите им“, въпреки натоварените си работни графици. Хадид е обсъждала споразумението си за съвместно родителство с Малик, казвайки пред Vogue, че планират "графиците за попечителство месеци предварително“ и поддържат подкрепящи отношения в полза на дъщеря си.