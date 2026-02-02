И двамата са родени на 2 февруари, бяха прекрасно семейство, но изневяра съсипа любовта им

© На 2 февруари Жерар Пике и Шакира имат рожден ден. Разликата им е 10 години. Пике е роден през 1987 г., а Шакира през 1977 г. Дълги години двамата бяха прекрасно семейство, но след това се разделиха.



Любовта им пламва по време на Мондиала през 2010-а. Тогава Шакира изпълнява химна на Световното, което се провежда в ЮАР. Пике е един от участниците в клипа към парчето. Впечатлен от красотата на колумбийката, той решава да поиска телефонния й номер.



Двамата водят дълга кореспонденция, в която централният защитник на Испания поставя условие на певицата, за да се срещне с нея - отборът му да се класира за финала на първенството. И той не само стига до финала, но и го печели.



връзката им продължи повече от 10 години.



Двамата бяха под светлините на прожекторите, изглеждаха идеалната светска двойка, която има две момчета и се появяваха заедно на различни събития.



Всичко това беше разбито на пух и прах през лятото на 2022 година, когато обявиха раздялата си, а Пике бе обвинен в изневяра.