И Светльо Витков подреди Слави: Страхливецът умира всеки Божи ден

© Светльо Витков се обърна към Слави Трифонов чрез социалната мрежа. Той публикува отворено писмо към лидера на ИТН, придружено със снимки от тяхно общо участие в миналото.



"Битката ми с теб приключи. Без победител. Не те мразя, защото никога не съм те обичал. Не те уважавам, защото съм те уважавал. Не съм ти вярвал, за да ме разочароваш. Не мога да те съжалявам, защото съм също смъртен", написа Витков и продължи:



Какъв е смисълът на един човешки живот, ако не си го изживял достойно и колкото се може по-почтено?



Какъв е смисълът на всички натрупани пари и притежания, ако не те правят щастлив?



За какво ти беше да влизаш в политиката, след като си толкова зависим?



Какво ще оставиш след себе си, ако не омразата на тези, които те обичаха и ти вярваха?



Живеем един живот и всеки плаща цената за това, което иска, с това, което има и е готов да жертва.



Фауст… душата…дявола… но накрая идва и чека за разплащане.



Заслужаваше ли си?



Тръгваме си от този свят без нищо, но оставяме след себе си това, което сме дали или взели от другите…



Така ни помнят.



Колкото до умирането, ще кажа това:



Мъжът умира само веднъж, докато страхливецът умира всеки Божи ден!



Искаше да бъдеш мъж, поне накрая се дръж като такъв!