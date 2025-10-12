ЗАРЕЖДАНЕ...
|И Светльо Витков подреди Слави: Страхливецът умира всеки Божи ден
"Битката ми с теб приключи. Без победител. Не те мразя, защото никога не съм те обичал. Не те уважавам, защото съм те уважавал. Не съм ти вярвал, за да ме разочароваш. Не мога да те съжалявам, защото съм също смъртен", написа Витков и продължи:
Какъв е смисълът на един човешки живот, ако не си го изживял достойно и колкото се може по-почтено?
Какъв е смисълът на всички натрупани пари и притежания, ако не те правят щастлив?
За какво ти беше да влизаш в политиката, след като си толкова зависим?
Какво ще оставиш след себе си, ако не омразата на тези, които те обичаха и ти вярваха?
Живеем един живот и всеки плаща цената за това, което иска, с това, което има и е готов да жертва.
Фауст… душата…дявола… но накрая идва и чека за разплащане.
Заслужаваше ли си?
Тръгваме си от този свят без нищо, но оставяме след себе си това, което сме дали или взели от другите…
Така ни помнят.
Колкото до умирането, ще кажа това:
Мъжът умира само веднъж, докато страхливецът умира всеки Божи ден!
Искаше да бъдеш мъж, поне накрая се дръж като такъв!
