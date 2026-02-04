ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Хванаха ги и на втората им среща
Ким Кардашиян беше снимана да се разхожда по улиците на Париж, облечена в тоалет, който демонстрираше една от най-големите тенденции в последно време: дантелата. Тя носеше прозрачен дантелен гащеризон, който подчертаваше оскъдния ѝ черен сутиен, съчетан с дълга черна пелерина и тъмни обувки на висок ток.
Тя беше снимана да излиза от черния си джип, обградена от охраната си. Според фотоагенцията Кардашиян е била на среща със състезателя във Формула 1 Люис Хамилтън в Aqua Kyoto, модерен японски ресторант, който се гордее с гледка към силуета на Париж.
Срещата им във Франция се състоя само няколко дни след като двамата прекараха уикенд във Великобритания. Според The US Sun, двойката е отседнала в имението Estelle, луксозен хотел в района на Котсуолдс. "Всичко беше много романтично. Ким и Луис се възползваха максимално от всички налични удобства“, каза източник. "Тя имаше двама бодигардове, а Луис имаше един охранител, но те стояха дискретно на заден план.“
За срещата им в Париж, източник говори с People. "Беше романтична среща“, потвърдиха те.
В скорошна поява в подкаста на сестра си Клои "Khloe in Wonderland“, Ким разказа повече за любовния си живот и факта, че е била необвързана от най-дълго време в живота си.
"Просто чувствам, че децата ми имат нужда от мен“, каза тя. "Наистина е трудно, когато трябва да ги слагам да спят всяка вечер. Аз ги събуждам. Водя ги на училище. Приготвям ги. Те спят в леглото ми. Нямах време. Помислих си: "Знаете ли какво? Ще уча. Няма да имам време. Когато приключа, ще се отворя.“
Тя продължи, като спомена, че вече е по-свободна и иска да се впусне в романтични отношения, но все още не е намерила някой подходящ. От развода ѝ с Кание Уест изминаха близо 5 години и оттогава се е срещала с няколко известни мъже, включително Пийт Дейвидсън и Одел Бекъм-младши, пише ladyzone.bg.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3244
|предишна страница [ 1/541 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
The Times: Епстийн e имал тайно дете, което е било отнето от майк...
19:56 / 03.02.2026
Pandora Winter Love Story ТУРНЕ: Магията на споделените моменти з...
15:55 / 03.02.2026
Четири мощни изригвания на слънцето в началото на февруари
16:26 / 03.02.2026
Пътешественик: Столицата на Колумбия няма нищо общо с представата...
08:12 / 03.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
15:41 / 02.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS