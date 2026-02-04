ИЗПРАТИ НОВИНА
Хванаха ги и на втората им среща
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:04
©
Ким Кардашиян определено знае как да привлече внимание. След като подпали интернет заради романтичната ѝ авантюра във Великобритания с Люис Хамилтън, риалити звездата беше забелязана в Париж с една от най-смелите си визии досега. 

Ким Кардашиян беше снимана да се разхожда по улиците на Париж, облечена в тоалет, който демонстрираше една от най-големите тенденции в последно време: дантелата.  Тя носеше прозрачен дантелен гащеризон, който подчертаваше оскъдния ѝ черен сутиен, съчетан с дълга черна пелерина и тъмни обувки на висок ток. 

Тя беше снимана да излиза от черния си джип, обградена от охраната си. Според фотоагенцията Кардашиян е била на среща със състезателя във Формула 1 Люис Хамилтън в Aqua Kyoto, модерен японски ресторант, който се гордее с гледка към силуета на Париж. 

Срещата им във Франция се състоя само няколко дни след като двамата прекараха уикенд във Великобритания. Според The ​​US Sun, двойката е отседнала в имението Estelle, луксозен хотел в района на Котсуолдс. "Всичко беше много романтично. Ким и Луис се възползваха максимално от всички налични удобства“, каза източник. "Тя имаше двама бодигардове, а Луис имаше един охранител, но те стояха дискретно на заден план.“

За срещата им в Париж, източник говори с People. "Беше романтична среща“, потвърдиха те.

В скорошна поява в подкаста на сестра си Клои "Khloe in Wonderland“, Ким разказа повече за любовния си живот и факта, че е била необвързана от най-дълго време в живота си. 

"Просто чувствам, че децата ми имат нужда от мен“, каза тя. "Наистина е трудно, когато трябва да ги слагам да спят всяка вечер. Аз ги събуждам. Водя ги на училище. Приготвям ги. Те спят в леглото ми. Нямах време. Помислих си: "Знаете ли какво? Ще уча. Няма да имам време. Когато приключа, ще се отворя.“

Тя продължи, като спомена, че вече е по-свободна и иска да се впусне в романтични отношения, но все още не е намерила някой подходящ. От развода ѝ с Кание Уест изминаха близо 5 години и оттогава се е срещала с няколко известни мъже, включително Пийт Дейвидсън и Одел Бекъм-младши, пише ladyzone.bg.


