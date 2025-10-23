ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хванаха Светлана Гущерова с нов мъж
В Instagram последовател на плеймейтката ѝ писа: "Видях те в Кашмир с мъж :)"
Светлана не подмина закачливия коментар и отговори с типичното си чувство за хумор:
"Е, важното е, че не съм сама с мислите си!"
След раздялата си със съпруга си Християн Гущеров, Светлана все по-рядко коментира личния си живот публично, но феновете ѝ следят внимателно всяка нейна публикация за знаци на нова любов.
