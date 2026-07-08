Тези домашни картофени хлебчета предлагат лесна и вкусна алтернатива на традиционния хляб, като се приготвят бързо с няколко основни съставки и гарантират мека вътрешност с хрупкава коричка без необходимост от специални кулинарни умения.

Необходими продукти за рецептата

За приготвянето на хлебчетата са нужни 500 грама картофи, 1 1/2 чаена чаша тапиока и 1 чаена лъжичка морска сол. Вкусовият профил се допълва от по 1 чаена лъжичка чесън на прах и лук на прах.

Подготовка на картофите и тестото

Картофите се сваряват на пара или в тенджера с вода за около 20 минути, докато омекнат напълно. Междувременно фурната се загрява на 180 градуса, а голяма тава се покрива с хартия за печене. Сварените картофи се намачкват с преса за пюре, след което към тях се добавят тапиоката и подправките. Сместа се омесва с ръце, докато се оформи гладко, еднородно и стегнато тесто.

Оформяне и печене на хлебчетата

От готовото тесто се откъсват малки парчета и се оформят топчета с големината на едър орех. Те се подреждат в тавата, като се оставя малко разстояние помежду им. Изпичането отнема около 25 минути, докато хрупкавите топчета придобият лек златист цвят. Картофените хлебчета се поднасят още топли, като са изключително подходящи за самостоятелна закуска, гарнитура или в комбинация с любими дипове.