Христо Стоичков с трогателен пост: Златната топка - сигурен съм, че ще бъде твоя
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:51
© Facebook
Честит първи рожден ден, мой малък Христо! Вече си толкова силен и голям! А левачката ти не прощава! Следвай си мечтите си! Ако една от тях е Златната топка, сигурен съм, че ще бъде твоя! Да си жив и здрав, малък Ицо! Продължавай все така да ни радваш!

Това написа гордият дядо Христо Стоичков във фейсбук и публикува снимка на внука си, който носи неговото име.

Припомняме, че камата има внучка Мия, с която го дари по-голямата му дъщеря Михаела и внук - Христо от дъщеря му - Христина.









