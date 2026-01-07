ЗАРЕЖДАНЕ...
|Християн Гущеров - изоставен и от новата
Припомняме, че милионерският син се утешаваше с Галена след развода си със Светлана Василева. Галена, която е приятелка на плеймейтката, почти се беше нанесла у Хриси и през последните няколко месеца двамата не спираха да разводняват мрежата с романтични снимки – основно със силиконовия й бюст като главен герой. А Гущеров всеки ден не пропускаше да публикува стори с внушението, че е влюбен и е намерил жената на живота си.
Той дори запозна майка си Анелия с Галена и двете и до сега се следват в мрежата като първи дружки.
Ден преди Новата година обаче всичко приключва. Според запознати, след солидно прекаляване с чашките Гущеров започнал да се заяжда както обикновено, докато свадата не преминала в бурен скандал, след който Галена си събрала багажа.
Силиконовата блондинка прекара Новата година в компания с приятели, без Християн, е видно от кадрите й в Инстаграм.
Неслучайно и дежурните му любовни емотикони вече не присъстват под снимките на Галена от седмица насам. Той не лайква и постовете й, въпреки че докато бяха заедно, той бе един от малкото й верни фенове, пише Intrigi.bg.
