Христиан Гущеров се обясни в любов

© "Честит рожден ден, любов моя. Да си жива и здрава и много щастлива", Това написа Христиан Гущеров в Instagram.



Бившият на попфолк певицата Мария и плеймейтката Светлана Гущерова, зарязан и от двете, си намери нова половинка.



Въпреки че е много кратък в пожеланията си - феновете заявиха, че именно в това се крие истинската емоция.