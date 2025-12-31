ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Хилда Казасян: Не можем да се оправдаваме за всичко с политиката
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:24Коментари (0)258
© NOVA
В разговор за равносметката и надеждата джаз певицата Хилда Казасян сподели, че изминалата година е била наситена с много работа и вдъхновение, а апетитът ѝ за нова музика и срещи с публиката само се е увеличил.

"Имам много повече апетит за работа, защото колкото повече я правиш и виждаш отсреща публиката, толкова повече ти се иска. С Плевенската филхармония превърнахме работата си в мисия. През тази година имахме почти 40 концерта, като половината бяха на места, чиито имена дори не знаех. Достигнахме до най-малките кътчета на България и залите навсякъде бяха препълнени", разказа тя пред NOVA.

Казасян коментира и често срещаното мнение, че по времето на социализма изкуството е било по-добре оценено. "Това е вадене на скелети от гардероба. Не съм съгласна. Свободата, която имаме в момента, информацията, която ни заобикаля - това са огромни предимства. Сега можеш да събереш информация отвсякъде и да изградиш себе си като образ, музикант и човек с вкус към живота. Всичко зависи от нас самите", категорична е певицата.

Изпълнителката сподели, че през последните два месеца усеща нова енергия в обществото, която ѝ вдъхва оптимизъм. "Виждам една надежда, която се пробуди. Цялата тази енергия по улиците и навсякъде е стъпка към нормалността. Разбра се, че нашето мнение има значение", посочи тя.

Въпреки това Хилда Казасян призова хората да не прехвърлят цялата отговорност върху политиците и обстоятелствата. "Не можем да се оправдаваме за всичко с политиката. Преди години имах къщичка в едно село до Балчик и тогава казах на един съсед: "Дай да оправим тоя двор, да изхвърлим боклуците". А той ми отговори: "В тая държава нищо не става, няма пари". А за какво са ни пари, за да си подредим красотата, която вече имаме? Ето това ме влудява – усещането, че нищо не зависи от нас", сподели певицата.

Според нея формулата за успех е съчетание от силно желание, здрава работа, талант и "доза късмет". "Ако започнем от собствения си двор, чудесата ще станат не за десетилетия, а за една година. Времето, което губим, за да повтаряме колко всичко е ужасно, трябва да го използваме за креативни неща. В България има страхотни таланти - спортисти, IT специалисти, музиканти. Трябва да обръщаме внимание на тях, вместо на хейта, който се връща като бумеранг", допълни тя.

В навечерието на новата 2026 година Хилда Казасян пожела на себе си и на зрителите повече време за изкуство. "Искам да пожелая на всички да имаме повече средства и време за изкуството, защото то храни душите ни. Ако няма с какво да нахраним душите си, всичко друго губи смисъл", заключи тя.


Още по темата: общо новини по темата: 2824
31.12.2025 »
31.12.2025 »
31.12.2025 »
31.12.2025 »
31.12.2025 »
30.12.2025 »
предишна страница [ 1/471 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Картофите вдигат инсулина, особено когато ги ядем в комбинация с ...
19:40 / 31.12.2025
Честито на Радина Боршош!
17:14 / 31.12.2025
Дъщерята на Гала: Коремът ми не е от сарми. Бебе номер 2 се готви...
15:05 / 31.12.2025
Родена е в София на днешния ден, но фамилията й е изцяло гръцка
10:15 / 31.12.2025
Синът на Милен Цветков му е одрал кожата
20:08 / 30.12.2025
2026 - Годината на Червения огнен кон, какво означава това
14:57 / 30.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
10:36 / 31.12.2025
Гришо хем не играе за България, хем прибира половин милион от държавата
Гришо хем не играе за България, хем прибира половин милион от държавата
12:50 / 29.12.2025
Диян Стаматов: Учителските заплати бяха увеличени с 15%, което е недостатъчно
Диян Стаматов: Учителските заплати бяха увеличени с 15%, което е недостатъчно
09:29 / 29.12.2025
Емблема в попфолка се завърна с гръм и трясък
Емблема в попфолка се завърна с гръм и трясък
10:01 / 29.12.2025
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
51-ото Народно събрание
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Акция "Наглец" на Plovdiv24.bg срещу неправилното паркиране
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: