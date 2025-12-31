Хилда Казасян: Не можем да се оправдаваме за всичко с политиката

© NOVA В разговор за равносметката и надеждата джаз певицата Хилда Казасян сподели, че изминалата година е била наситена с много работа и вдъхновение, а апетитът ѝ за нова музика и срещи с публиката само се е увеличил.



"Имам много повече апетит за работа, защото колкото повече я правиш и виждаш отсреща публиката, толкова повече ти се иска. С Плевенската филхармония превърнахме работата си в мисия. През тази година имахме почти 40 концерта, като половината бяха на места, чиито имена дори не знаех. Достигнахме до най-малките кътчета на България и залите навсякъде бяха препълнени", разказа тя пред NOVA.



Казасян коментира и често срещаното мнение, че по времето на социализма изкуството е било по-добре оценено. "Това е вадене на скелети от гардероба. Не съм съгласна. Свободата, която имаме в момента, информацията, която ни заобикаля - това са огромни предимства. Сега можеш да събереш информация отвсякъде и да изградиш себе си като образ, музикант и човек с вкус към живота. Всичко зависи от нас самите", категорична е певицата.



Изпълнителката сподели, че през последните два месеца усеща нова енергия в обществото, която ѝ вдъхва оптимизъм. "Виждам една надежда, която се пробуди. Цялата тази енергия по улиците и навсякъде е стъпка към нормалността. Разбра се, че нашето мнение има значение", посочи тя.



Въпреки това Хилда Казасян призова хората да не прехвърлят цялата отговорност върху политиците и обстоятелствата. "Не можем да се оправдаваме за всичко с политиката. Преди години имах къщичка в едно село до Балчик и тогава казах на един съсед: "Дай да оправим тоя двор, да изхвърлим боклуците". А той ми отговори: "В тая държава нищо не става, няма пари". А за какво са ни пари, за да си подредим красотата, която вече имаме? Ето това ме влудява – усещането, че нищо не зависи от нас", сподели певицата.



Според нея формулата за успех е съчетание от силно желание, здрава работа, талант и "доза късмет". "Ако започнем от собствения си двор, чудесата ще станат не за десетилетия, а за една година. Времето, което губим, за да повтаряме колко всичко е ужасно, трябва да го използваме за креативни неща. В България има страхотни таланти - спортисти, IT специалисти, музиканти. Трябва да обръщаме внимание на тях, вместо на хейта, който се връща като бумеранг", допълни тя.



В навечерието на новата 2026 година Хилда Казасян пожела на себе си и на зрителите повече време за изкуство. "Искам да пожелая на всички да имаме повече средства и време за изкуството, защото то храни душите ни. Ако няма с какво да нахраним душите си, всичко друго губи смисъл", заключи тя.