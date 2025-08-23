ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хейли Бийбър: Ти си олицетворение на радостта
Кадрите показват Хейли в семпла бяла тениска и сини дънки, люлееща сина си, облечен в бял гащеризон. Бадемовата ѝ коса пада на меки вълни, допълнени от естествен, сияен грим, който подчертаваше непринудената ѝ красота, пише HELLO!.
28-годишната манекенка написа под публикацията: "1 година с теб, мое красиво момче. Честит първи рожден ден, Джак Блус, ти си олицетворение на радостта.“
Хейли също така сподели кадри зад кулисите на празненствата за рождения ден на сина й, от които се виждат балони в бебешко синьо и златисто.
