ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Хари се завръща във Великобритания, но при едно условие, свързано с Меган
Radar Online твърди, че на принц Хари е било казано, че всеки път обратно в кралското семейство ще бъде при строги условия, определени от крал Чарлз. Най-важното изискване на Негово величество е синът му да ограничи интервютата и да обуздае натрапчивата си съпруга Меган Маркъл.
Херцогът на Съсекс е отчужден от монархията, откакто се оттегли от официалните си задължения през 2020 г. Но скорошна тайна среща на върха за мир между висши помощници на Хари и 76-годишния Чарлз беше описана като "значителен“ момент в усилията за размразяване на дълбокия лед между баща и син. Твърди се, че срещата, проведена в частен клуб за членове в Лондон в началото на юли, е отбелязала най-ясния знак досега, че помирението е на масата.
Кралски източник заяви: "Кралят никога не е крил привързаността си и към двамата си синове, но също така е подчертавал, че Хари не може реалистично да очаква завръщане, докато продължава с публични критики и постоянни интервюта. Необходими са спокойствие и сдържаност. Ако Хари може да демонстрира това, може би ще има път напред“.
Според други източници, екипът на Чарлз е подчертал, че Хари трябва да "сложи край“ на многократните си атаки и атаки на Маркъл срещу кралското семейство, ако желае да възстанови връзката си с баща си. Един от помощниците каза:
"Чарлз ясно заяви на Хари, че ако иска някакъв шанс да бъде приветстван обратно, трябва да спре да атакува семейството публично и да гарантира, че съпругата му ще избегне по-нататъшни противоречия“.
Срещата на върха за мир между екипите на Хари и Чарлз се проведе в Кралската отвъдморска лига, само на минути от Кларънс Хаус, и в нея участваха поне трима представители от всяка страна. Хари беше представляван от Мередит Мейнс, неговия началник на кабинета, базиран в Монтесито, за която се твърди, че е долетяла от Лос Анджелис специално за разговорите. Присъстваше и Лиъм Магуайър, ръководител на връзките с обществеността на семейство Съсекс във Великобритания.
Чарлз беше представляван от секретаря си по комуникациите Тобин Андреа. Наблюдатели заявиха, че самият факт на свикване на срещата показва сериозността на намеренията.
Подробностите от дискусията остават строго пазени в тайна, като Мейнс се завръща незабавно в САЩ след приключването на разговорите.
Отношенията между Хари и Чарлз се влошиха, след като принцът в изгнание направи серия от широко отразени медийни изяви, включително документален филм на Netflix и мемоарите си " Spare“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 976
|предишна страница [ 1/163 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Честито на Боряна Калейн
08:32 / 23.08.2025
Една навременна корекция ще спести по-голям проблем на една от зо...
07:26 / 23.08.2025
Честито! Редки имена празнуват днес
07:17 / 23.08.2025
Надъхани мачовци с високо самочувствие, татуси и лъскави ролекси ...
20:44 / 22.08.2025
Какво се е случило с лицето на Ваня Червенкова?
20:24 / 22.08.2025
Ако си студент, имаш виза и външен вид можеш да започнеш работа в...
19:06 / 22.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Даниела с нов удар срещу Мартин Ергенът
09:32 / 21.08.2025
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
14:40 / 22.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS