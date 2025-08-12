ИЗПРАТИ НОВИНА
Гущерови не могат да се разведат
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:25
Вече няколко месеца съдиите не успяват да разтрогнат брака, след като бизнесменът не се явява на заседанията при Темида, пише Хотнюз.

Откакто бившата плеймейтка подаде молба за прекратяване на гражданския си брак с наследника на Добромир Гущеров, е имало три заседания.

Последното от тях е било насрочено за края на юни. Но и на него Гущеров-младши не се е явил. В обкръжението на Светлана Василева допускат, че Християн умишлено саботира бракоразводното дело, тъй като почти сигурно съдът ще му присъди да плаща издръжка на наследниците си. А те, както знаем, са цели 4 на брой.

Неотдавна в интервю Светлана се оплака, че откакто с все още законния й съпруг са разделени, той ги е подпомогнал едва с 2000 лева. Припомняме, че семейството се разтури в последните месеци на миналата година.

От тогава насам по думите на Светлана тя сама издържа децата си с парите от реклами, които изкарва като инфлуенсър в Инстаграм, и с помощта на родителите си и няколко от най-близките си приятели.

"Не се срамувам от живота, който водя. В някои сайтове пишат, че мизерстваме с децата ми, но не е истина. Работя си, изкарвам си пари - да, сравнително малко, но все пак ги има, а и приятелките ми помагат. Всеки минава през трудности. Приемам настоящия период като урок, от който трябва да си извадя съответните поуки. Това, че в момента нямам възможност да отида на почивка в Сен Тропе или Миконос не е краят на света", заяви неотдавна бившата г-жа Гущерова, пише "България Днес".


