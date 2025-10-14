ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Гъмзата се потроши
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:14Коментари (0)542
©
Не сцена, не публиката, а… камък за кисело зеле прати Йордан Йончев – Гъмзата в истинска беда!

Обичаният тромпетист на "Ку-Ку бенд“ сподели в социалните мрежи, че е претърпял нелеп инцидент, след като огромен камък – от онези, с които бабите ни притискат зелето в бидоните – се стоварил от 2 метра височина право върху крака му.

"Ето така става, като ти падне камъкът за киселото зеле върху крака! Сега трябва да изкарам участията на ляв крак“, написа Гъмзата, който дори в болката си не губи чувство за хумор.

На снимката, публикувана от него, крайникът изглежда сериозно пострадал – подут, посинял и, както се пошегнаха някои фенове, "като след турне с AC/DC“.

Инцидентът напомни, че зимнината не прощава – дори и на звездите. Но Гъмзата е решен да не пропусне нито едно участие, макар и да трябва да куца по сцената, пише "Блиц".


Още по темата: общо новини по темата: 1740
14.10.2025 Деян Донков заживя в Пловдив с новата доста по-млада любима
14.10.2025 46 операции и много болка, но тя не спира да е благодарна
14.10.2025 Ивана смени усмивката
14.10.2025 Малкия фараон ще се жени
14.10.2025 Ето кой замести Иво Сиромахов като водещ в 7/8 TV
14.10.2025 Зуека: Моята свобода е в личния ми избор
предишна страница [ 1/290 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Деян Донков заживя в Пловдив с новата доста по-млада любима
13:07 / 14.10.2025
Петър Дилов: Над 20 милиона японци започват деня си с българско к...
10:04 / 14.10.2025
Зуека: Моята свобода е в личния ми избор
09:40 / 14.10.2025
Честито на най-неприятния образ от "Откраднат живот"
22:22 / 13.10.2025
MTV слага край на каналите си в Европа, ето датата
16:59 / 13.10.2025
До 50 грама ракия на ден и то със салата
10:51 / 13.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Български национален отбор по футбол
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ДЮШ на ПФК Ботев (Пд)
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: