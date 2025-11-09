ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Гръм в Рая! Виктор и Кристина заживяха заедно?
В това нямаше да има нищо скандално, ако и двамата не бяха с различни партньори по време на предаването. Помним, че Виктор се обясни в любов на Дениз Хайрула, а Кристина беше уж гадже с актьора Петър Данов.
По-наблюдателните зрители обаче забелязаха как в последно време Кристина гледа да сяда почти винаги между Петър и Виктор, а последният все намира начин да я пипне или прегърне – демек случайно… Е, тези случайности ги доведоха до бурни страсти след формата, а бившите им са меко казано бесни.
Разбира се, Петър не изразява гнева си публично, за разлика от Дениз Хайрула, която вече дори се излага. Тя явно не може да приеме достойно загубата и факта, че Виктор я е зарязал заради друга и не спира да бълва обиди към него в мрежата.
Хайрула го изкара дори социопат, с което си спечели присмех от потребителите. "Абе, мацо, ти грам чест нямаш ли?! Дори и да те е зарязал по най-гадния начин, с тези си действия показваш слабост, показваш, че ти пука и реално му правиш евала. Толкова ли си тъпа, че не се сещаш да си замълчиш?!“, коментират в нета, цитирани от сайта Crimesbg.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2133
|предишна страница [ 1/356 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Стана ясна причината за раздялата на Светлана Василева и младия б...
10:50 / 09.11.2025
Деси Банова с един удар унищожи хорската злоба
16:13 / 08.11.2025
Коварна болест преобърна живота му преди 7 години, но не го сломи...
15:17 / 08.11.2025
Венета Райкова за колега: Имахме тайна любовна афера
15:14 / 08.11.2025
Тя е бляскава и на 54
12:01 / 08.11.2025
Албена Денкова проговори за проектите с Максим Стависки
11:12 / 08.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
08:42 / 07.11.2025
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
20:38 / 07.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS