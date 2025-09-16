ИЗПРАТИ НОВИНА
Груба грешка в "Игри на волята" обрече Завоевателите
22:28
©
Грешна стъпка на инфлуенсърката Гергана Христева изпрати племето на Завоевателите на номинационен съвет за втора поредна седмица. Чаровната участничка не успя да се справи с финалната логическа задача, въпреки натрупаната от съплеменниците ѝ преднина. Това позволи на изоставащите Лечители да се възползват от шанса да се спасят в последния момент.

Битката за надмощие в Дивия север протече с множество обрати и изненадващи събития. Поредицата от предизвикателства се оказа сериозно изпитание за мнозина от воините по трасето. Неочакваното желание на капитана на Зелените Иван да получи наказание по време на своето участие постави племето в сериозна опасност,  която неврохирургът д-р Петров успя да избегне, справяйки се с пъзела за рекордно кратко време, информират от Нова тв.

Победители в съревнованието бяха обитателите на Резиденцията - Феномените, чиято премерена стратегия и правилно разпределение на постовете им осигури втора поредна победа на Арената.

Загубата за Жълтите означава нова среща с водещата Ралица Паскалева край огъня, където трима воини  ще бъдат изпратени на битка за оцеляване.

Най-екстремното риалити в телевизионния ефир продължава утре вечер със следващата номинационна битка, както и нови шест номинирани участници.


