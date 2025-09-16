ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Груба грешка в "Игри на волята" обрече Завоевателите
Битката за надмощие в Дивия север протече с множество обрати и изненадващи събития. Поредицата от предизвикателства се оказа сериозно изпитание за мнозина от воините по трасето. Неочакваното желание на капитана на Зелените Иван да получи наказание по време на своето участие постави племето в сериозна опасност, която неврохирургът д-р Петров успя да избегне, справяйки се с пъзела за рекордно кратко време, информират от Нова тв.
Победители в съревнованието бяха обитателите на Резиденцията - Феномените, чиято премерена стратегия и правилно разпределение на постовете им осигури втора поредна победа на Арената.
Загубата за Жълтите означава нова среща с водещата Ралица Паскалева край огъня, където трима воини ще бъдат изпратени на битка за оцеляване.
Най-екстремното риалити в телевизионния ефир продължава утре вечер със следващата номинационна битка, както и нови шест номинирани участници.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1300
|предишна страница [ 1/217 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Мъж, известен в Тик Ток с изцепките си, нападна охранител в Бурга...
21:00 / 16.09.2025
Керана изненада с необичайна гледка преди концерта й в Пловдив
20:17 / 16.09.2025
Българка е втора по красота в Европa
20:03 / 16.09.2025
Мартин Елвиса за новия сезон на "Ергенът": Бардак! Пълна трагедия...
19:45 / 16.09.2025
Любима водеща се завръща ударно на екран
18:46 / 16.09.2025
Народът спря да гледа "Преди обед" заради новата водеща и гостите...
16:17 / 16.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
Актьорът с едно от най-странните имена днес става на 51, роден е в София
17:25 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS