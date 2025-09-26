ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Гришо е във вихъра си, но не в тениса
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:57Коментари (0)635
©
Григор Димитров беше забелязан да придружава приятелката си, актрисата Ейза Гонсалес, на ревюто на Prada пролет/лято 2026 в рамките на продължаващата Седмица на модата в Милано. Двойката пристигна в столицата на модата след романтичното си бягство в Гърция.

Само преди няколко дни бившият номер 3 в света сподели в Instagram няколко специални моменти, споделени от него и Гонсалес в Гърция, наслаждавайки се на пленителната крайбрежна природа, докато са на яхта.

Тенисистът в момента не е активен в състезателния тенис поради

контузията на гръдния мускул, която получи на тазгодишното

първенство на Уимбълдьн, когато изоставаше с два сета срещу тогавашния номер 1 Яник Синер.

На 25 септември, Григор Димитров и Ейса Гонсалес позираха за снимки на Седмицата на модата в Милано, където присъстваха и други известни личности, включително добрата приятелка на българина и легенда на WTA Серина Уилямс. 

Двойката беше забелязана в елегантни тоалети, изцяло от Prada, които фотографите не успяха да пропуснат да снимат. 

На ревюто на Prada пролет/лято 2026 всичко се въртеше около обувките с остър връх, както на подиума, така и на първия ред. Ейса избра спортно-елегантна визия със светъл сиутчър, красива тъмна пола и чифт кожени обувки с каишка на марката.

 

Професионалният ни тенисист пък беше с чифт кожени ботуши, отново от Prada, с матово покритие за ревюто. Обувките бяха с дължина до глезена, както и с лъскава кожена горна част и заоблен връх. Той беше облечен в тъмносиньо, бяло и кафяво, съчетавайки визията си с тази на половинката си, чак до черните кожени обувки.

Разбира се, звездната двойка изпъкна с още тоалети извън модните събития. Двамата бяха хванати от папараци да се радват на времето си в Италия, а аутфитите им отново бяха много стилни, подходящи за разходка или романтичен обяд или вечеря.

 

Донатела Версаче също не пропусна да се снима заедно с нашия спортист, а общият им кадър бързо събра любовта на спортни фенове и модни ентусиасти. 

Впечатление правят и аксесоарите на Димитров, а именно впечатляващата му колекция от гривни на луксозната марка Van Cleef & Arpels. Брандът произвежда ограничени бройки от всички модели бижута, които предлагат, което ги прави особено ценни за колекционерите. 

Тенисистът ни често се появава с 3 гривни от марката, с по 5 мотива от детелини по дължината на каишката, изработени от различни скъпоценни камъни и видове метали. 

Такава гривна притежава и участничката Ана-Шермин в романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая". 

Въпреки че животът извън тенис корта изглежда изпълнен с любов и романтика за Димитров, нещата за него вероятно ще се променят за в бъдеще, след като той взе важно решение.


Още по темата: общо новини по темата: 1437
26.09.2025 »
26.09.2025 »
26.09.2025 »
26.09.2025 »
26.09.2025 »
26.09.2025 »
предишна страница [ 1/240 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Мишо Белчев с прекрасна сватба на сина си
12:09 / 26.09.2025
Родена е на днешния ден преди 46 години, позната е на всички бълг...
09:32 / 26.09.2025
Вече и татуировките им са еднакви
09:24 / 26.09.2025
Невероятен ден и приятна промяна за някои зодии днес
05:45 / 26.09.2025
София като Индия: Само такова чудо не беше минавало по улиците на...
23:03 / 25.09.2025
Гала седна на стола на Ралица Паскалева
11:22 / 25.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Експерт: Единственият сигурен начин да се определи дали една гъба е безопасна, е тя да бъде точно разпозната
Експерт: Единственият сигурен начин да се определи дали една гъба е безопасна, е тя да бъде точно разпозната
19:37 / 24.09.2025
Посланикът на Хърватия: През 2022 г., преди въвеждането на еврото, средната заплата беше около 1000 евро, а сега е 1500
Посланикът на Хърватия: През 2022 г., преди въвеждането на еврото, средната заплата беше около 1000 евро, а сега е 1500
12:01 / 24.09.2025
Момиченце е!
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
13:42 / 25.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
Първа лига сезон 2025/26
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: