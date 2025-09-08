Гринго замени Софи Маринова с тунингована брюнетка

© Бившият на Софи Маринова - 40-годишният Тодор Давидов Гринго, се носи на крилете на любовта, научи "България Днес".



Избраницата му e двойно по-млада от попфолк звездата. Красивата брюнетка е с видими пластики по лицето, а устните й се опитват да се състезават по размер с напомпаната до откат уста на българското Барби Андреа.



Девойката, откраднала сърцето на ергенуващия след раздялата със Софка мачо, е обявила само името си - Нефиз Мехмед. Други подробности за новото гадже на Гринго липсват. За сметка на това Нефиз е наводнила социалните мрежи с видеа и фотоси с любимия си. Преобладаващият сюжет е как влюбените гълъбчета се возят в някое от луксозните возила на мъжа канара, а тунингованата мома се е притиснала нежно до избраника си.



Бившият на Софи Маринова изчака достатъчно време, за да "свали траура" от разпада на връзката си със Софи Маринова, за което негови виртуални последователи обявиха, че "му свалят шапка". Преди една година роденият в Айтос Гринго отвори голям автосервиз на ключово място в Бургас и към днешна дата финансовото му състояние вече му позволява да покаже с коя е заменил експоловинката си. Вероятно и през този период якият мъжага се е оглеждал за подходяща "дама на сърцето", подмятат във фолксредите.



Преди няколко месеца тръгна слухът, че Гринго се е загаджил с перничанка, разведена и с две деца, но нито един от двамата не спомена публично и дума за връзката. Сега обаче бившият на певицата показа официално младата Нефиз.



Преди да вдигне пищна сватба с гласовитката от Етрополе, айтозлията се е подвизавал в Германия като охрана на нощен клуб.



Той и досега продължава да пътува редовно до тази страна, като наскоро дори помести клипче как е закъсал с мотора си на шосе в Германия, защото забравил да налее бензин.



През 2017-а мъжът на Софи Маринова бе зрелищно арестуван в дома на баба си в ромската махала на Айтос по обвинение за изнудване на бизнесмен заедно със съучастник и незаконно притежаване на оръжие. Тогава Гринго бе задържан за 72 часа в ареста.



През май т.г. се разбра, че разследването срещу бившия на попфолк звездата e удължено. Българки, упражняващи най-древната професия, са "пропели" срещу него пред немската полиция, че е организирал трафик на жени в Германия.