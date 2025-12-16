Григор Димитров и Ейса разделени

© Григор Димитров и любимата му Ейса Гонзалес отново са на хиляди километри един от друг. Двойката изкара приказна ваканция в планината преди седмица, но сега най-добрият ни тенисист и мексиканската актриса се връщат на работа. Гришо и Ейса имаха незабравимо приключение в Коста Рика, където се насладиха на няколко сезона.



Те се забавляваха на плажа, в пещера, на лодка и край водопади. Най-романтичната част дойде, след като се качиха в планината. Там двамата седяха пред огъня в камината, караха шейни, правиха снежни човеци и нежно се целуваха край тях. Интересна продробност е, че снежните човеци са три, което накара мнозина да се замислят, дали Григор и изгората му не искат да ни кажат нещо с това.



"Моето любовно място“, казва сияещата от щастие Ейса, която не крие, че е лудо влюбена в Григор. За тяхно съжаление ваканцията приключи и двамата бяха принудени да се разделят за няколко седмици. Димитров усилено тренира в Монте Карло, готвейки се за новия тенис сезон. По традиция за него той започва в Бризбейн, Австралия, в началото на новата година. От своя страна Ейса пристигна в Лос Анджелис, където има ангажименти покрай поредния си филм.



Засега не е ясно дали влюбената двойка ще посрещне заедно коледните празници. Григор обикновено държи да бъде с майка си и баща си на семейния празник, което се случва почти всяка година. Въпреки това се очаква двамата с Ейса да бъдат заедно поне в някой от дните покрай Рождество Христово. Програмата за Нова година също не е изяснена.