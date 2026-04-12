"Не спирам да вярвам в чудеса. Не спирам да вярвам в доброто, в това, че можем да предизвикваме добро и да правим добро“, заяви певецът Vladimir Ampov - Grafa в интервю за предаването "Тази неделя“.

Той разказа, че и тази година ще посрещне Великден със семейството си тихо, спокойно и в смирение.

Графа сподели и за личната си загуба - смъртта на баща му Кирил Ампов, който е починал след дълга борба с онкологично заболяване.

"Баща ми отлетя като първоаприлска шега“, каза той, описвайки последните години като едновременно трудни и изпълнени с ценни моменти заедно.

По думите му в този период е имало и надежда – ремисия, продължила около две години, която семейството възприело като своеобразно чудо.

"В тези две години се случиха страшно хубави неща. Не спирахме да сме заедно“, допълни изпълнителят.

Сред важните моменти, които спомена, са концертът му на стадион "Васил Левски“, както и успехите на сестра му Нора Ампова и радостта от времето, прекарано с близките и внуците.

"Мисля, че си казахме всичко“, каза още той, подчертавайки, че с баща си са успели да проведат важните разговори навреме. Графа определи връзката им като изключително силна - баща му е бил за него не само родител, но и учител и опора.