Готвачката от "Преди обед" случи на мъж

© "33 стола" е един от първите частни ресторанти в България - емблематично място, отворило врати през 90-те години на миналия век и посещавано от много известни личности. Един от тях е и швейцарецът Зигфрид Цурбрюг, който в първия ден от встъпването си в длъжност като дипломат в швейцарското посолство в София е поканен на вечеря именно в красивата къща на тихата софийска улица проф. Асен Златаров". Затова Веси Цурбрюг, неговата съпруга, споделя, че да поеме мястото като собственик на новото си заведение бистро "Мо", е силен емоционален момент и знак от съдбата.



Доскоро зрителите я гледаха като готвачка в "Преди обед", където работи от самия старт на предаването, само че в началото - зад камерите. Затова, когато получава предложението да води кулинарна рубрика, е въодушевена от възможността да се изяви в ефир, но и леко разколебана дали да приеме предизвикателството. Защото все пак не е професионален майстор. Съпругът й Зигфрид има заслугата колоритната дама да се впусне в приключението. Той също е доста талантлив кулинар и успява да окуражи жена си да приеме.



Така че Веси казва "да" и прекарва лятната ваканция на "Преди обед" през 2021 г. в настройка за новото поприще във вилата си в село Дълбоки дол, край Троян, откъдето е родом. На спокойствие, сред живописната природа на този край, Веси Цурбрюг чете кулинарни книги - закупила си около десет, градинарства и слуша музика. Когато първият й ефир наближава, отделя време и за разкрасителни процедури.



От години Веси се доверява на столична дерматоложка, с чиято помощ поддържа младежкия си вид и сияйна кожа. Тя е завършила за акушерка, но не е изродила нито едно бебе. Винаги усмихнатата блондинка е работила като фейсконтрол в столични заведения в началото на 90-те години, след което отворила първия вино бар у нас. Така че освен към храната, Веси има отношение и към напитката на боговете. Докато въртяла бара, внасяла вина от цял свят, заради което и доста пътувала. Летяла често дори до Австралия. за да избира вина от тамошни изби. Отказала се от вино бара, когато синът й Роберт станал първокласник. Веси решила, че ще е най-добре да се посвети на детето си. Тогава, както всякога, съпругът на водещата на "Да, шеф" я подкрепил, пише "Минаха години".



Веси има влечение и към музиката, не само заради дейното си участие в клубния живот в столицата, а и заради призванието на 20-годишния си син Роберт, който е музикант. Той е отдаден на кариерата си и, макар да има приятелка, не бърза да зарадва усмихнатата готвачка с наследници. Зигфрид обаче има две деца от предишен брак и вече е дядо на четирима внуци.



Тази есен обаче Веси изненадващо прекрати телевизионните си изяви.



Стори го точно на 2 октомври - деня, в който вече бившият творчески директор на "Преди обед“ Георги Тошев съобщи, че напуска Би Ти Ви. Тогава той подчерта, че в предаването работят много стойностни хора и очаква някои от тях да си тръгнат заедно с него. Засега го последва само Веси, която не пропусна да покани приятелите си от предаването на откриването на новото заведение.



Петър Дочев и Жоро Тошев бяха почетните гости в първата работна нощ на ресторанта й. Менюто е минималистично и в него се предлага пилешка супа за 11 лева, 20 лева е порция кюфтета, а 35 излиза свинското.



От няколко дни в "Преди обед" мястото на Веси зае 32-годишният Емануел Июджи, който знае как се готви пица без брашно и баница, подходяща за отслабване. Младият кулинар е шампион по културизъм, върти ресторант и има две висши образования. Той готви заедно с Веси в студиото на "Преди обед" преди години, след като направи впечатление в "Мастършеф" с полезните си десерти без захар.



"Тя се интересува от качествена и хубава храна. Доволен съм, че продължава да се развива чрез ресторанта си. Аз пък искам да надградя рубриката в "Преди обед" и имам много идеи в тази посока", казва наследникът на Цюрбрук в Би Ти Ви. Възрастните зрители обаче трудно приемат рецептите му с оризово брашно и чия и искрено жалят за усмихната готвачка и по-традиционните й гозби.