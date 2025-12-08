ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Готвачката от "Преди обед" случи на мъж
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:05Коментари (0)579
©
"33 стола" е един от първите частни ресторанти в България - емблематично място, отворило врати през 90-те години на миналия век и посещавано от много известни личности. Един от тях е и швейцарецът Зигфрид Цурбрюг, който в първия ден от встъпването си в длъжност като дипломат в швейцарското посолство в София е поканен на вечеря именно в красивата къща на тихата софийска улица проф. Асен Златаров". Затова Веси Цурбрюг, неговата съпруга, споделя, че да поеме мястото като собственик на новото си заведение бистро "Мо", е силен емоционален момент и знак от съдбата.

Доскоро зрителите я гледаха като готвачка в "Преди обед", където работи от самия старт на предаването, само че в началото - зад камерите. Затова, когато получава предложението да води кулинарна рубрика, е въодушевена от възможността да се изяви в ефир, но и леко разколебана дали да приеме предизвикателството. Защото все пак не е професионален майстор. Съпругът й Зигфрид има заслугата колоритната дама да се впусне в приключението. Той също е доста талантлив кулинар и успява да окуражи жена си да приеме.

Така че Веси казва "да" и прекарва лятната ваканция на "Преди обед" през 2021 г. в настройка за новото поприще във вилата си в село Дълбоки дол, край Троян, откъдето е родом. На спокойствие, сред живописната природа на този край, Веси Цурбрюг чете кулинарни книги - закупила си около десет, градинарства и слуша музика. Когато първият й ефир наближава, отделя време и за разкрасителни процедури.

От години Веси се доверява на столична дерматоложка, с чиято помощ поддържа младежкия си вид и сияйна кожа. Тя е завършила за акушерка, но не е изродила нито едно бебе. Винаги усмихнатата блондинка е работила като фейсконтрол в столични заведения в началото на 90-те години, след което отворила първия вино бар у нас. Така че освен към храната, Веси има отношение и към напитката на боговете. Докато въртяла бара, внасяла вина от цял свят, заради което и доста пътувала. Летяла често дори до Австралия. за да избира вина от тамошни изби. Отказала се от вино бара, когато синът й Роберт станал първокласник. Веси решила, че ще е най-добре да се посвети на детето си. Тогава, както всякога, съпругът на водещата на "Да, шеф" я подкрепил, пише "Минаха години".

Веси има влечение и към музиката, не само заради дейното си участие в клубния живот в столицата, а и заради призванието на 20-годишния си син Роберт, който е музикант. Той е отдаден на кариерата си и, макар да има приятелка, не бърза да зарадва усмихнатата готвачка с наследници. Зигфрид обаче има две деца от предишен брак и вече е дядо на четирима внуци.

Тази есен обаче Веси изненадващо прекрати телевизионните си изяви.

Стори го точно на 2 октомври - деня, в който вече бившият творчески директор на "Преди обед“ Георги Тошев съобщи, че напуска Би Ти Ви. Тогава той подчерта, че в предаването работят много стойностни хора и очаква някои от тях да си тръгнат заедно с него. Засега го последва само Веси, която не пропусна да покани приятелите си от предаването на откриването на новото заведение.

Петър Дочев и Жоро Тошев бяха почетните гости в първата работна нощ на ресторанта й. Менюто е минималистично и в него се предлага пилешка супа за 11 лева, 20 лева е порция кюфтета, а 35 излиза свинското.

От няколко дни в "Преди обед" мястото на Веси зае 32-годишният Емануел Июджи, който знае как се готви пица без брашно и баница, подходяща за отслабване. Младият кулинар е шампион по културизъм, върти ресторант и има две висши образования. Той готви заедно с Веси в студиото на "Преди обед" преди години, след като направи впечатление в "Мастършеф" с полезните си десерти без захар.

"Тя се интересува от качествена и хубава храна. Доволен съм, че продължава да се развива чрез ресторанта си. Аз пък искам да надградя рубриката в "Преди обед" и имам много идеи в тази посока", казва наследникът на Цюрбрук в Би Ти Ви. Възрастните зрители обаче трудно приемат рецептите му с оризово брашно и чия и искрено жалят за усмихната готвачка и по-традиционните й гозби.


Още по темата: общо новини по темата: 2513
08.12.2025 Стояна: Не сме се карали с Ивана! Просто събрах кураж
08.12.2025 Обявиха номинациите за "Златен глобус" 2026
08.12.2025 Иван чакал 10 години Ирина
08.12.2025 Люси Дяковска откри любовта в 33-годишна китаристка
08.12.2025 Светлана Гущерова не се сетила, че джипът се нуждае от гориво, за да върви
08.12.2025 Димитър Рачков: Велика глупост
предишна страница [ 1/419 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Орлин Горанов стана "Рицар на годината"
10:15 / 08.12.2025
Недялко Йорданов: Майка ми си отиде неочаквано като баща ми, след...
09:22 / 08.12.2025
Адвокат нарече Петя Буюклиева "посредствена и с истеричен стил на...
08:38 / 08.12.2025
Нови искри между Димитър Рачков и Мария Игнатова
22:43 / 07.12.2025
Честито на Симона Дянкова!
19:41 / 07.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Протести срещу Бюджет 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Проектът Модър - Царевец
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: