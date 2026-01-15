ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Гореща новина за Весела Бабинова и Владимир Зомбори
Освен че с Христо Пъдев са колеги по професия, двамата са и много добри приятели. В предаването те разкриха и още интересни подробности за живота и отношенията си. Оказва се, че двамата са съседи и живеят на един етаж.
"Весела Бабинова ще се ожени за моя най-добър приятел Владимир Зомбори, а нейната най-добра приятелка е Цветина Петрова, която ще се ожени за мене. И на всичкото отгоре ние живеем врата до врата. И вечер, кво се случва най-редовно, ние сме в един апартамент, а децата са в другия. И това е съвсем реална история."
Актьорът Христо Пъдев и половинката му Цвети имат две деца – Петър и Яна. Скоро двамата отбелязаха рождения ден на Яна - тя стана на 3 годинки. Към снимките Пъдев добави емоционално послание - "Цялата сладост е събрана в нея!"
Друг любопитен факт и съвпадение в живота на Весела Бабинова е нейното приятелство с актрисата Луиза Григорова. Освен колежки и приятелки, те раждат децата си в един и същи ден и в една и съща болница. Двете продължиха да са неразделни и при отглеждането на децата си, припомня Ladyzone.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2997
|предишна страница [ 1/500 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Остров в Гърция предлага безплатно настаняване и 500 евро месечно...
11:56 / 15.01.2026
Ева Кикеревзова се завръща? Истината разкри самата тя
10:31 / 15.01.2026
Бившият мъж на новата на Рачков напомни за себе си
09:37 / 15.01.2026
VIP мамчетата на bTV и Nova тръгнаха заедно на разходка
09:10 / 15.01.2026
Днес за една зодия се отварят врати на нови възможности, друга тр...
07:05 / 15.01.2026
Честито! Хора с редки имена празнуват днес
06:50 / 15.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS