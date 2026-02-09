Гонзовица си призна

© Една стара, но отново разпалена клюка разбуни духовете около Георги Иванов - Гонзо и бившата му любовница Светлана Василева. Еротичната моделка се похвали от щедър бивш любовник, който й е подарил апартамент, кола и 100 бона в банковата сметка, научи "Уикенд".



"Имах апартамент на свое име, кола, както и 100 000 лева в банковата сметка, които би бяха подарък от мое бившо гадже. Това беше преди 12-13 години", сподели блондинката в подкаст, който е сниман в края на 2025 година.



Без да назовава име, тя спомена апартамент, автомобил и солидна сума пари, които е получила в период, когато е била във връзка с много влиятелен мъж. Многодетната майка говори за периода 2011-2012 г. Именно тази времева рамка съвпада с годините, в които тя е имала отношения с тогавашния спортен директор на "Левски" и настоящ шеф на Българския футболен съюз.



Слуховете за връзка между тях тръгнаха, след като русата красавица бе снимана да излиза от джипа му пред хотел в Правец, а след това още няколко пъти бяха забелязвани заедно. Макар двамата никога официално да не са потвърждавали връзката си, за всички беше ясно, че в продължение на няколко години си бяха официални любовници. В зората на славата на Светлана й бе лепнат прякорът Гонзовица, който дълги години блондинката носеше с гордост. След като обаче мина под венчилото с милионерския син Християн Гущеров и му роди 4 деца, вече не желаеше името й да бъде свързвано с това на някогашната звезда на "Левски“. Разбира се, след раздялата на бившата еротична моделка с Християн се отрече и от фамилия Гущерови.



Въпросът е "Гонзо ли е тайнственият щедър благодетел?“, защото армаганите на Светлана са доста сериозни. Разбира се, тя не каза нищо лошо за мъжа, напротив – похвали го колко щедър и любящ е бил към нея. Георги Иванов беше пред развод заради "Мис Плеймейт" за 2009-та година, но в крайна сметка запази брака си с Мариета и двамата са заедно вече повече от 25 години. Те се влюбват още като ученици на 17 години, а по-късно правят и сватба.



За изневерите на Гонзо се носят легенди, но Мариета винаги намира сили, а и смисъл, да остане с него. Да, двамата са имали периоди на раздяла, но в крайна сметка винаги се връщат един към друг. Гонзо обещава да се поправи, затрупва половинката си с китки, бижута и целувки... а не след дълго пак си сваля ципа пред поредната любовница.