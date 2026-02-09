ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Гонзовица си призна
"Имах апартамент на свое име, кола, както и 100 000 лева в банковата сметка, които би бяха подарък от мое бившо гадже. Това беше преди 12-13 години", сподели блондинката в подкаст, който е сниман в края на 2025 година.
Без да назовава име, тя спомена апартамент, автомобил и солидна сума пари, които е получила в период, когато е била във връзка с много влиятелен мъж. Многодетната майка говори за периода 2011-2012 г. Именно тази времева рамка съвпада с годините, в които тя е имала отношения с тогавашния спортен директор на "Левски" и настоящ шеф на Българския футболен съюз.
Слуховете за връзка между тях тръгнаха, след като русата красавица бе снимана да излиза от джипа му пред хотел в Правец, а след това още няколко пъти бяха забелязвани заедно. Макар двамата никога официално да не са потвърждавали връзката си, за всички беше ясно, че в продължение на няколко години си бяха официални любовници. В зората на славата на Светлана й бе лепнат прякорът Гонзовица, който дълги години блондинката носеше с гордост. След като обаче мина под венчилото с милионерския син Християн Гущеров и му роди 4 деца, вече не желаеше името й да бъде свързвано с това на някогашната звезда на "Левски“. Разбира се, след раздялата на бившата еротична моделка с Християн се отрече и от фамилия Гущерови.
Въпросът е "Гонзо ли е тайнственият щедър благодетел?“, защото армаганите на Светлана са доста сериозни. Разбира се, тя не каза нищо лошо за мъжа, напротив – похвали го колко щедър и любящ е бил към нея. Георги Иванов беше пред развод заради "Мис Плеймейт" за 2009-та година, но в крайна сметка запази брака си с Мариета и двамата са заедно вече повече от 25 години. Те се влюбват още като ученици на 17 години, а по-късно правят и сватба.
За изневерите на Гонзо се носят легенди, но Мариета винаги намира сили, а и смисъл, да остане с него. Да, двамата са имали периоди на раздяла, но в крайна сметка винаги се връщат един към друг. Гонзо обещава да се поправи, затрупва половинката си с китки, бижута и целувки... а не след дълго пак си сваля ципа пред поредната любовница.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3304
|предишна страница [ 1/551 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
НАП-аджийка опъна нервите на наша актриса
08:58 / 09.02.2026
Днес е особен ден: Четири зодии остават под пари
08:40 / 09.02.2026
Кристо Стоичков ще изиграе Христо Стоичков
22:32 / 08.02.2026
"Един за друг" приключи, на негово място идва ново предаване с ин...
12:53 / 08.02.2026
Деси Стоянова: Много пъти съм се връщала към датата 6 февруари 20...
10:42 / 08.02.2026
Честито на Едуард Ераносян
10:04 / 08.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
08:33 / 07.02.2026
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
17:45 / 07.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS