ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Гонзовица си призна
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:02Коментари (0)1258
©
Една стара, но отново разпалена клюка разбуни духовете около Георги Иванов - Гонзо и бившата му любовница Светлана Василева. Еротичната моделка се похвали от щедър бивш любовник, който й е подарил апартамент, кола и 100 бона в банковата сметка, научи "Уикенд". 

"Имах апартамент на свое име, кола, както и 100 000 лева в банковата сметка, които би бяха подарък от мое бившо гадже. Това беше преди 12-13 години", сподели блондинката в подкаст, който е сниман в края на 2025 година.

Без да назовава име, тя спомена апартамент, автомобил и солидна сума пари, които е получила в период, когато е била във връзка с много влиятелен мъж. Многодетната майка говори за периода 2011-2012 г. Именно тази времева рамка съвпада с годините, в които тя е имала отношения с тогавашния спортен директор на "Левски" и настоящ шеф на Българския футболен съюз.

Слуховете за връзка между тях тръгнаха, след като русата красавица бе снимана да излиза от джипа му пред хотел в Правец, а след това още няколко пъти бяха забелязвани заедно. Макар двамата никога официално да не са потвърждавали връзката си, за всички беше ясно, че в продължение на няколко години си бяха официални любовници. В зората на славата на Светлана й бе лепнат прякорът Гонзовица, който дълги години блондинката носеше с гордост. След като обаче мина под венчилото с милионерския син Християн Гущеров и му роди 4 деца, вече не желаеше името й да бъде свързвано с това на някогашната звезда на "Левски“. Разбира се, след раздялата на бившата еротична моделка с Християн се отрече и от фамилия Гущерови.

Въпросът е "Гонзо ли е тайнственият щедър благодетел?“, защото армаганите на Светлана са доста сериозни. Разбира се, тя не каза нищо лошо за мъжа, напротив – похвали го колко щедър и любящ е бил към нея. Георги Иванов беше пред развод заради "Мис Плеймейт" за 2009-та година, но в крайна сметка запази брака си с Мариета и двамата са заедно вече повече от 25 години. Те се влюбват още като ученици на 17 години, а по-късно правят и сватба.

За изневерите на Гонзо се носят легенди, но Мариета винаги намира сили, а и смисъл, да остане с него. Да, двамата са имали периоди на раздяла, но в крайна сметка винаги се връщат един към друг. Гонзо обещава да се поправи, затрупва половинката си с китки, бижута и целувки... а не след дълго пак си сваля ципа пред поредната любовница.


Още по темата: общо новини по темата: 3304
09.02.2026 »
09.02.2026 »
09.02.2026 »
09.02.2026 »
09.02.2026 »
09.02.2026 »
предишна страница [ 1/551 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
НАП-аджийка опъна нервите на наша актриса
08:58 / 09.02.2026
Днес е особен ден: Четири зодии остават под пари
08:40 / 09.02.2026
Кристо Стоичков ще изиграе Христо Стоичков
22:32 / 08.02.2026
"Един за друг" приключи, на негово място идва ново предаване с ин...
12:53 / 08.02.2026
Деси Стоянова: Много пъти съм се връщала към датата 6 февруари 20...
10:42 / 08.02.2026
Честито на Едуард Ераносян
10:04 / 08.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
14:21 / 08.02.2026
Предложиха нов данък в България
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сиренето в моя магазин миналата година беше 9 евро килото, днес е 12
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сиренето в моя магазин миналата година беше 9 евро килото, днес е 12
11:22 / 07.02.2026
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
08:33 / 07.02.2026
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
17:45 / 07.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Hills of Rock 2026
Три трупа са открити в хижа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: