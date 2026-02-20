ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Голямото завръщане: Отново ще гледаме Николаос Цитиридис
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:10Коментари (0)78
©
Ако след зверските си публични изцепки от лятото насам Николаос Цитиридис все още има фенове, те могат да са доволни.

Гъркът най-вероятно ще се завърне на екран най-късно през есента, само че не в Би Ти Ви, където сме свикнали да го гледаме, а в Нова тв. Той има шансове за собствено шоу там най-късно от септември.

Че в Нова телевизия са склонни да дадат хляб на Николаос Цитиридис, стана ясно още преди година, когато го взеха в най-гледаното си предаване – "Като две капки вода“.

 

Гъркът показа завидни умения в имитациите, особено за непрофесионалист, и накара много хора да се възхитят от таланта му да влиза в роли на музикални звезди. Жалко, че няма същия талант да подбира и публичните си изяви, пише "Уикенд". 

Веднага след като накара хората да го заобичат в образите на всевъзможни певци и певици той си навлече гнева на нацията със злобни коментари като съдия в шоуто на Би Ти Ви "България търси талант“, а рокаджиите никога няма да му простят, че нарече идола им Аксел Роуз "дъно“.

Въпреки всичко това гъркът има нов шанс за завръщане, след като преди дни беше съобщено, че неговият откривател за малкия екран става шеф в Нова телевизия. Това е Христо Хаджитанев – човекът, който в продължение на 3 години беше програмен директор на Би Ти Ви.

Именно той качи на екран комедианта от гръцко-български произход, създавайки "Шоуто на Николаос Цитиридис“, след като Слави Трифонов напусна телевизията заедно с целия си екип. Преди да стане програмен директор, Хаджитанев работи в проекти като "ВИП Брадър“, "Фермата“, "Стани богат“ и др. Той е и продуцент на "Шоуто на Николаос Цитиридис“.

Взима гърка уж за сценарист, но след това решава да го пробва като водещ и експериментът се оказва успешен. Хаджитанев издейства за Нико масирана рекламна кампания, за да го превърне в звезда още преди шоуто му да е тръгнало. При толкова близки връзки никой няма да се изненада, че отново иска да работи със своето протеже.

Николаос има договор с фирмата на Маги Халваджиян, която към момента го продуцира. Именно с нея трябваше да се разбере Би Ти Ви, за да го вземе в журито на "Талантите“ миналата есен.

Далеч по-лесно ще е обаче да му намерят работа в Нова тв, където от години имат много силно присъствие и влияние, а благодетелят му Хаджитанев вече отговаря за креативното и програмно развитие на телевизията. Неговата задача ще е именно внедряването на нови предавания в медията. Има голяма вероятност едно от тях да е вечерно шоу вариация на "Шоуто на Николаос Цитиридис“.

Гъркът беше свален от екран в Би Ти Ви успоредно с уволнението на откривателя си през декември 2023-та. Говори се, че е бил нарочен за уволнение цели две години по-рано, тъй като рейтингът му бил катастрофален. Хаджитанев обаче го спасил, осигурявайки му достатъчно ефирно време, за да утвърди своята популярност.

Освен него, в ръководството на програмата на телевизията влизат и други експерти, съобщиха от Нова тв. Нели Стойнова ще работи с фокус над цялостното стратегическо управление на програмното съдържание. Тя е част от екипа на "Нова Броудкастинг Груп“ повече от 15 години, през които е заемала различни позиции в дирекция "Програма“.

Николай Киров със своята комплексна експертиза в управлението на различни проекти ръководи телевизионното производство и ще работи с акцент върху външните продукции и праймтайм форматите. Бившата режисьорка на Гала – Тара Нури-Иванова, поема вътрешните продукции, а Светлана Василева, която досега беше директор "Съдържание“, става консултант по ключови проекти.


Още по темата: общо новини по темата: 3474
20.02.2026 »
20.02.2026 »
20.02.2026 »
20.02.2026 »
20.02.2026 »
20.02.2026 »
предишна страница [ 1/579 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Клиентка: Дете, облизвайки си пръстчето, опипа почти всички понич...
16:33 / 20.02.2026
Днес на 51 става една от най-красивите българки
13:41 / 20.02.2026
Любимото предаване на българите се завръща в ефир с една промяна
10:20 / 20.02.2026
Световноизвестен актьор от "Анатомията на Грей" и "Еуфория" почин...
08:50 / 20.02.2026
Православната църква отбелязва празника на Свети Лъв
08:08 / 20.02.2026
Зрители скочиха на новите водещи на bTV
17:11 / 19.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
"Ергенът" съди една от участничките
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19:45 / 19.02.2026
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
09:50 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
09:03 / 19.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Вторият мандат на Доналд Тръмп
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Парламентарни избори 2026
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: