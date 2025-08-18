Голямото отслабване на звездите

© Да бъде в добра форма, открай време е сред основните цели на почти всеки човек, особено ако е популярен и обект на обсъждане в публичното пространство.



Само допреди около две години беше новина, когато звезда с наднормено тегло успее да свали достатъчно, за да направи впечатление на масовата публика с новата си фигура. Към днешна дата обаче всички масово слабеят почти със скоростта на светлината. Някои ползват традиционни методи – умерено хранене, съчетано със засилена физическа активност, за които е известно, че са с най-траен и здравословен ефект. Тези личности от публичното пространство много бавно, трудно и с усилия се доближават до идеалните мерки. Напоследък обаче такива случаи се срещат все по-рядко.



Скоростното слабеене е модерно и буквално за седмици звезди свалят десетки килограми. Как? Най-често с лекарства или операции. Малко са тези, които си признават, но това са фактите, които личат от бързината, с която закръглени с години музиканти, актьори и тв звезди се превръщат във фиданки.



ГЕРАСИМ ГЕОРГИЕВ – ГЕРО (-60 кг)



Едрият в миналото актьор се превръща в ходеща реклама на бариатричната хирургия у нас. Трансформацията му започна преди около година и половина, когато си направи операция. Той разкри, че се е доверил на български лекари. След интервенцията започна скоростното му слабеене и в рамките на половин година актьорът стана неузнаваем. Той стопи над 50 кг., които към днешна дата вече са поне 60.



Как? Този тип операции правят обилното хранене невъзможно, тъй като при превишаване на определено количество храна се появява болка. Препоръчват се само в много тежки случаи на затлъстяване, придружени с оплаквания като високо кръвно налягане, сърдечносъдови проблеми, риск от развитие на диабет и др. След такава операция слабеенето става бързо, но ако си достатъчно упорит в лакомията си, можеш настоятелно да се тъпчеш, въпреки болката и в крайна сметка да разшириш стомаха си достатъчно, за да започнеш отново да ядеш, без оглед на количество и качество на храната. Но Геро се е зарекъл повече да не бъде дебел.



ВЕСЕЛКА ОТ БИГ БРАДЪР (-50 кг)



Риалити героинята от Биг Брадър – Веселка, уж в шоуто на Нова тв каза, че харесва преливащите си отвсякъде тлъстинки, но малко след финала замина за Турция, за да си оперира стомаха. Интервенцията й бе направена през февруари и днес вече бившата пухкавелка, която тежеше 121 кг. в шоуто, е с около 50 кг. по-лека. Операцията, на която се е подложила е "стомашен ръкав“ – процедура, при която част от стомаха се премахва, а останалата част се оформя в тясна тръба. Това води до значително намаляване на обема на храната, която може да се поеме.



"Не знам колко съм била разширила стомаха си преди, но сега той побира само 100-150 мл. течност – буквално се захранвам като бебе“, споделя Веселка веднага след операцията си. В първите 24 часа след интервенцията тя е приемала само вода, компот и бульон. През цялото време до нея е била съквартирантката й от Биг Брадър – Атижа.



АЗИС (-20 кг)



През годините звездата на попфолка е пробвал всякакви варианти за отслабване, включително с пластични операции. Но всичко при него е било с временен успех. Известно е, че той обича да готви и да си угажда на масата. Неговото спасение от излишните килограми са инжекциите за отслабване. Десетки лекари предупреждават, че те трябва да се използват само при наличие на съответните медицински показания, защото в противен случай са опасни. Въпреки това обаче и у нас, и по света, се ползват за лесно отслабване, особено от звездите, които рядко си го признават.



Азис, който винаги е бил откровен в публичното пространство, и този път не направи изключение. Той е сред единиците, които признават, че отслабват с инжекции. Благодарение на тях е успял да се освободи от 20 килограма за изключително кратко време. Освен това обаче звездата от години упорито спортува.



ДРАГО ДРАГАНОВ – ЧАЯ (-43 кг)



Тв водещият отслабна като Геро, само че операцията му беше направена в Турция. Звездата от БНТ се е стопил с поне 40, а вероятно даже с повече килограми от януари досега. Той сподели с феновете и приятелите си в социалните мрежи, че бариатричната му операция е била направена точно на рождения му ден като символ на промяна, която започва в живота си. Това стана на 22 януари.



Резултатите дойдоха бързо, точно както при Геро. Днес Драго е по-слаб и по-строен откогато и да било. Освен че внимава с храната, той наскоро сподели, че всеки ден тича по 5 километра. По този начин поддържа тялото си здраво и в кондиция. Това е полезно и за сърцето. Преди дни Чая показа снимки от морския ни курорт "Св. св. Константин и Елена“. Вижда се, че не само е отслабнал, но изглежда и видимо подмладен – като абитуриент.



МАРИЯ ИЛИЕВА (-12 кг)



Мария Илиева с години имаше проблеми с килограмите, но след като през 2021 г. роди второто си дете – дъщеря си София, певицата стана направо дебела. Опитите й да отслабне дълго се проваляха, докато накрая не стана чудо. Певицата като че ли се стопи изведнъж. Тя към момента не разкрива на какво се дължи промяната във външния й вид и сигурно никога няма да сподели в публичното пространство.



В интерес на истината тя отказва да признае дори, че е имала проблеми с килограмите, а откакто отслабна, в интернет е почти невъзможно да се намерят снимки от дебелия й период, с който мрежата преди беше пълна. Смята се, че е свалила около 12 кг. Но е факт, че в момента Мария е стройна като абитуриентка – точно каквато беше в самото начало на кариерата си преди 25 години. Възможно е да се е разделила с тлъстинките си по естествен път – чрез диети и спорт, но в шоусредите се шушука, че е по-вероятно да си е слагала инжекции.



ГАЛКА ОТ "КАРИЗМА“ (-15 кг)



Галина Курдова, по-известна като Галка от Каризма напусна България и българската сцена преди 14 години, а когато през 2020 г. се върна под светлините на прожекторите, беше видимо наедряла. Звездата обаче реши да се вземе в ръце. Нужни й бяха няколко години упорито спортуване и ограничения с храненето, докато свали 15 кг. Днес изглежда по-добре дори от времето, когато обираше музикалните награди в родината, заедно с Миро в дуета им "Каризма“. Отслабването й не стана бавно, но резултатите са блестящи. Тялото на звездата е не само с намалени мерки, но и по-добре оформено, с по-здрави мускули и дори с плочки на корема, което издава много спорт.



Когато започна да спортува преди около 3 години, Галка предизвикваше иронични усмивки с всяка своя снимка с гирички в социалните мрежи. Но днес вече никой не й се смее. Откакто отслабна, тя залива мрежата със свои снимки по бански или минижуп и всички те събират възхитени погледи.



МОН ДЬО (-40 кг)



40 килограма е успял да свали Мариян Станков – Мон Дьо в рамките на година. Този път, за разлика от други подобни ситуации с рязко вталяване след години неуспешна борба с килограмите, не става въпрос за операции или инжекции, а за строги ограничения в диетата и килограми пот, пролята във фитнеса.



"Не, не ми се е разказала играта, че съм свалил 40 кг. Направих го напълно осъзнато, без да мрънкам, без да се оплаквам, без да обвинявам някой друг, например като… Какво обичат да казват, бе? Че нещо имали с хормоните, пък после не знам си какво било… Не, от папкането е! Не е до хормоните!“, коментира в социалните мрежи Мон Дьо промяната във външния си вид. Той показа свои стари снимки, на които носи предишните си килограми и сподели, че сам не може да повярва, че това на снимките е той.



Мон Дьо е изключително последователен – не се храни вечер след 20 ч., изключил е газираните напитки, вафлите и чипсовете, избягва сладкото, ограничил е мазните храни и тренира поне 3 пъти седмично, пише Уикенд.