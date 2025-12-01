ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
42-годишната изпълнителка вече има две деца – 11-годишна дъщеря Алиса от предишна връзка и син Матео, който се роди по време на пандемията от настоящия ѝ партньор, музиканта Марсел Рохас.
Лора и Марсел се сгодиха в края на 2019 г., но все още не са сключили официално брак, като плановете им бяха възпрепятствани от пандемията.
Йордан Караджов има и още една внучка – Ния, дъщеря на сина му Даниел, която е най-голямото от внучетата му.
