Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов

© Голямо щастие в семейството на легендарния вокалист на "Сигнал" Йордан Караджов. Дъщеря му - певицата Лора Караджова, ще става майка за трети път. Щастливата новина съобщи самата тя в TikTok. Това ще бъде четвърти внук за култовия музикант.



42-годишната изпълнителка вече има две деца – 11-годишна дъщеря Алиса от предишна връзка и син Матео, който се роди по време на пандемията от настоящия ѝ партньор, музиканта Марсел Рохас.



Лора и Марсел се сгодиха в края на 2019 г., но все още не са сключили официално брак, като плановете им бяха възпрепятствани от пандемията.



Йордан Караджов има и още една внучка – Ния, дъщеря на сина му Даниел, която е най-голямото от внучетата му.