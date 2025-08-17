© виж галерията Наша уважавана и обичана от хиляди певица е изпитала голямо щастие в Пловдив. За това съобщи самата тя в социалната мрежа Фейсбук. Става дума за легендарната Мими Иванова:



Навръх Голяма Богородица - 15 август, в любимия ми Пловдив изпитах голямо щастие. На първо място, защото кръстихме малката Десислава - внучка на моята племенница ДесиСлава, наше дете и радост в рода ни.



Освен това имах щастието да се видя с много роднини, приятели и познати. Желая на малката принцеса и цялото й семейство здраве и благоденствие. Желая го и на всички вас!