|Голямо признание за българска актриса в Турция
Общо 25 имена са включени в списъка за цяла Азия, като сред тях има звезди от Южна Корея, Индия и 9 са от турски сериали. В класацията за Турция българката Гюлсим Али е в компанията на любимци и на българската аудитория – Неслихан Атагюл ("Дъщерята на посланика“) и Енгин Акюрек ("Пепел от рози“), Керем Бюрсин ("Почукай на вратата ми“).
В класацията сред 9-те избраници от турски сериали са и Джемре Байсел, Мирай Данер, Беркай Акдемир, Халил Ибрахим Джейхан и Иляда Алишан.
Общо 25-те избраници за титлата "Азиатска икона 2025“ са определени след гласуване на публиката, се съобщава в интернет страницата на Wander. "Този успех още веднъж доказва нарастващата популярност на турските продукции и актьори сред зрителите в Азия и по света. Турските сериали продължават да печелят сърцата на международната публика със своите емоционални истории и силни изпълнения“, коментират от медията.
Събитие
Признанието за Гюлсим Али идва скоро след като турската преса гръмна с новината, че красивата и талантлива българка е следващата партньорка на любимеца на феновете на сериали в Турция и България Енгин Акюрек.
Двамата започват снимки в главните роли в сериала "Плодородни земи“ (Bereketli Topraklar), за който в турската преса се коментира, че се очаква да е едно от най-големите телевизионни събития на сезона.
Новината за новата екранна двойка Гюлсим Али – Енгин Акюрек дойде и след друго голямо събитие в кариерата на българката. В Турция започна излъчването на сериала "Харман“. В него Гюлсим Али отново е в главна роля, като си партнира с друг любимец и на българските зрители – Берк Октай.
Той стана известен с ролята на Чаатай в сериала "Опасно изкушение“ (Yasak Elma). В "Харман“ Гюлсим си партнира и с друг екранен любимец от "Опасно изкушение“ – Руткай Айъкьоз, като екранния Емир.
"Като си дойда в България, хората често ме питат защо никъде не могат да ме гледат – коментира пред BG Voice Гюлсим. – За мой "късмет“ досега нито един сериал и филм с мое участие не е откупен от българска телевизия. Така че това е едно от най-големите ми желания – да ме видят сънародниците ми.“
Награди
Българката от години е в полезрението на продуцентите на сериали в южната ни съседка. За 10-те си години в Истанбул Гюлсим Али се е снимала в 10 сериала и един филм – "Линия на спасение“ (2022). Спечелила е и много награди.
През 2022 г. е избрана за "Най-добра актриса на Балканите“. В Лион, Франция, е получила приза "Най-обичана актриса“ и заедно с екранния си партньор Берк Атан – за "Най-хубава екранна двойка“, за сериала "Планинско сърце“. Става и "Най-добра актриса“ на конкурса "Лидер Марка“ за сериала "Червено знаме“.
Сезон
Красавицата Гюлсим, с мраморната си кожа, зелени очи и тъмнокестенява коса, неслучайно е на престижното 6-о място сред турските звезди в класацията "Азиатска икона“. Българката определено бележи силен сезон и като фотомодел в южната ни съседка и по света с естествената си красота, без никакви хирургични намеси.
Тя е и чест гост в различни тв предавания. Една от тайните на успеха на "хубавата българка“ е, че винаги е дружелюбна, позитивна и добронамерена към журналистите, поради което е и тяхна любимка. Красавицата е едно от най-желаните лица за реклами на брандове и често е на кориците и страниците на турски и международни печатни и онлайн издания, пише "Телеграф".
