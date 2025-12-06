ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Голямо признание за Димитър Рачков
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:47Коментари (0)188
©
Актьорът и водещ на редица предавания Димитър Рачков бе обявен за почетен гражданин на Бургас след решение на ообщинския съвет. Това стана на Никулден - празника на Бургас. Ето какво коментира той:  

"Благодаря на Община Бургас и на всички бургазлии за честта да бъда удостоен със званието "Почетен гражданин на Община Бургас" - написа актьорът и тв водещ в инстаграм. - Приемам това признание с огромна благодарност и с още по-голяма отговорност. Това е чест, която трудно се побира в думи, защото Бургас е моят дом. Тук съм се научил да мечтая, да се смея на глас, да бъда себе си. Вярвам, че да бъдеш истинска част от един град не означава само да си роден в него или да носиш името му със себе си. Означава да вървиш по главната му улица с изправена глава и да можеш спокойно да гледаш хората, с които се разминаваш, право в очите. Благодаря на всички бургазлии за топлината и обичта.

Където и да ме отведе пътят занапред, Бургас винаги ще бъде мястото, към което се връщам с обич, с уважение и с усмивка.

Благодаря ви от сърце!"


Още по темата: общо новини по темата: 2492
06.12.2025 Актьор открехна вратата в новия "Под прикритие"
06.12.2025 Дара не отказва на никого
06.12.2025 "Игра на тронове" се завръща с нов сезон
06.12.2025 Митьо Маринов остана сам
06.12.2025 Орлин Горанов към Марги Хранова: Боже мой, 45 години сме заедно
06.12.2025 Булката беглец и в реалния живот - ето кои звезди избягаха пред олтара
предишна страница [ 1/416 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Митьо Маринов остана сам
15:47 / 06.12.2025
Нарязаната Дебора намери любовта
12:45 / 06.12.2025
Честито: Мирослав е победителят на 100 000 лева
08:46 / 06.12.2025
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
08:38 / 06.12.2025
Изпитана вкусна рецепта за днешното шаранче
09:03 / 06.12.2025
Много добра и чакана новина за рибарите на Пловдив
07:00 / 06.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
08:50 / 05.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Дамата, която открадна два крема за 120 лева, е дъщеря на известен лекар в Пловдив
Дамата, която открадна два крема за 120 лева, е дъщеря на известен лекар в Пловдив
18:18 / 04.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Икономист: Левът да се запази, но да ce използва само в магазини, предлагащи български стоки
Икономист: Левът да се запази, но да ce използва само в магазини, предлагащи български стоки
09:19 / 04.12.2025
Един от най-великите българи, за когото малцина са чували, днес стана на 69
Един от най-великите българи, за когото малцина са чували, днес стана на 69
21:22 / 04.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Никулден 2025
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: