ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Голямо признание за Димитър Рачков
"Благодаря на Община Бургас и на всички бургазлии за честта да бъда удостоен със званието "Почетен гражданин на Община Бургас" - написа актьорът и тв водещ в инстаграм. - Приемам това признание с огромна благодарност и с още по-голяма отговорност. Това е чест, която трудно се побира в думи, защото Бургас е моят дом. Тук съм се научил да мечтая, да се смея на глас, да бъда себе си. Вярвам, че да бъдеш истинска част от един град не означава само да си роден в него или да носиш името му със себе си. Означава да вървиш по главната му улица с изправена глава и да можеш спокойно да гледаш хората, с които се разминаваш, право в очите. Благодаря на всички бургазлии за топлината и обичта.
Където и да ме отведе пътят занапред, Бургас винаги ще бъде мястото, към което се връщам с обич, с уважение и с усмивка.
Благодаря ви от сърце!"
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2492
|
|предишна страница [ 1/416 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Митьо Маринов остана сам
15:47 / 06.12.2025
Нарязаната Дебора намери любовта
12:45 / 06.12.2025
Честито: Мирослав е победителят на 100 000 лева
08:46 / 06.12.2025
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
08:38 / 06.12.2025
Изпитана вкусна рецепта за днешното шаранче
09:03 / 06.12.2025
Много добра и чакана новина за рибарите на Пловдив
07:00 / 06.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS