Голямата любов на Слави Трифонов показа четирите си деца

© Бившата балерина от "Магаданс“ Мартина Огнянова, позната на публиката като голямата любов на Слави Трифонов, за първи път показа четирите си деца. Снимките, споделени онлайн, разкриват щастливо семейство, позиращо сред природата.



След раздялата си със шоумена Мартина избра напълно различен път – далеч от прожекторите и светския шум. Тя живее извън София и е посветила времето си на децата и съпруга си. Близки до нея споделят, че Мартина се чувства истински спокойна и удовлетворена от живота, който води днес.



В годините на връзката си със Слави Трифонов тя рядко се появяваше публично, а след раздялата им напълно се оттегли от медийното внимание. Новите снимки показват жена, намерила вътрешен мир и хармония – далеч от блясъка, но близо до това, което я прави щастлива.