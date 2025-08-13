ИЗПРАТИ НОВИНА
Голямата конкуренция на телевизиите започна
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:12
©
Битката за рейтинг между двете големи телевизии ще започне след седмици. С идването на есента ще бъде даден стартът на новия програмен сезон на двете големи медии у нас - частните Би Ти Ви и "Нова".

И докато едната телевизия залага на познати вече на зрителите предавания и водещи, то другата в опит да надскочи конкуренцията смени почти всичките си формати спрямо миналата година.

Да, Би Ти Ви има да наваксва много, ако съдим по резултатите от миналата есен и затова "викат" тежката артилерия. Освен че Би Ти Ви ще пусне още един "Ерген" - "Любов в рая", телевизията върна на екран и Владо Карамазов.

Той ще е водещ на "Traitors: Игра на предатели". Шоуто, чийто старт е в началото на следващия месец, събира куп звезди - цели 25 на брой, като сред тях личат имената на Станимир Гъмов, Владо Николов, Диляна Попова и други.

Идеята на Би Ти Ви е с това шоу да бутнат от върха "Игри на волята". Шоуто, в което редица мъже и жени се борят за 100 бона на плажа, също претърпя рокади. Вместо осъдения Димо Алексиев на неговото място до Ралица Паскалева ще застане рапърът Павел. Новият сезон на формата започва на 8 септември.

В ефира на Нова тв се завръща и "Пееш или лъжеш". Участниците ще могат да пеят пред звезди като Азис, Дара, Фики, Графа, Преслава, Софи Маринова. Лице на шоуто отново най-вероятно ще е Димитър Рачков.

Би Ти Ви върна предаване, което през годините събира много зрители, за да е конкуренция на другата голяма телевизия - "България търси талант". Шоуто бе извън програмата 3 години. В журито влизат все топимена - Катето Евро, Галена, Юлиан Вергов и Николаос Цитиридис.

Разбира се, няма как и тази есен да мине без "Биг брадър". Позабравеният формат у нас се върна на екран през миналата година. И изби рибата, при това напълно очаквано. В шоуто нямаше известни, а най-обикновени хора - точно каквито зрителите търсят.

От екипа на брадъра още не са обявили кога стартира предаването. Но най-вероятно това ще се случи през октомври, както бе през миналата година.

Едно от емблематичните предавания на "Нова" обаче ще остане в миманса. Или "Сделка или не", или "Семейни войни" няма да попадне в програмната схема на телевизията. Причината - появата на новото шоу - The Floor. Форматът е световен феномен. Още не са заснети всички епизоди, така че можем да го стартират през октомври.

И в непознатия за родния зрител формат се печелят пари със знания, точно както е в "Стани богат", вървящ по другата телевизия. Би Ти Ви ще заложи и на куиз предаването "Кой да знае" - което е едно от най-рейтинговите в медията, като то ще се завърне на екран през следващия месец, пише "България Днес".


