Една от най-големите звезди на съвременната музикална сцена у нас, MEDI, прави грандиозно завръщане в предаването, откъдето започна неговият път към славата. 12 години след като се появи като участник в "Гласът на България“, хитовият изпълнител и продуцент заема място в емблематичния треньорски състав за новия сезон на формата, информира Plovdiv24.bg.

MEDI, който е възпитаник на Националното училище за фолклорни изкуства "Широка лъка“, е подготвен да внесе нова енергия и професионализъм в шоуто.

Освен като изпълнител, MEDI ще влезе в ролята и на ментор, използвайки опита си като успешен музикален продуцент със собствен лейбъл. Неговата мисия през новия сезон е да открие и подкрепи следващото поколение таланти, предавайки им знанията си за това как се изгражда кариера от нулата до върха на класациите.

12-ият сезон на "Гласът на България“ обещава да срещне зрителите с вдъхновяващи лични истории и модерни артисти, които ще оформят музикалното бъдеще на страната. От екипа на продукцията напомнят, че записванията за кастингите все още са отворени на официалния сайт на bTV за всички, които мечтаят да направят своята първа голяма крачка на сцената.