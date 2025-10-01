Голяма наша певица днес става на 61

© Ивелина Балчева е българска певица и актриса. Тя е многожанрова певица, музикотерапевт, музикален консултант и педагог. Родена е на 1 октомври 1964 година в Провадия. Включва се в оркестъра на младежкия дом в родния си град, с който печели няколко награди на прегледите на художествената самодейност. Участва в "Диксиленда“ от Велико Търново, вкл. на "Диксиленд парада“ в Габрово.



През 1980 г. се представя на "Младежкия конкурс“ в София, на който печели ІІІ награда. Композиторката Зорница Попова ѝ помага (на нея е посветен албумът "Зорница“) и скоро за Ивелина започва да се говори като за една от новите звезди в поп музиката.



Участва и печели награди от различни международни конкурси: ІІ награда на конкурса "Гласът на Казахстан“ (1993), ІІІ награда на конкурса "Стъпало към Парнас“ в Москва (1994), най-добра певица на конкурса в Памуккале, Турция, най-добре представила се българска певица на фестивалите, членуващи във FIDOF (1996). Песента "По никое време“ (м. Александър Бръзицов) печели Голямата награда на фестивала "Златният Орфей+“ (1995).



В чужбина Балчева постига успехи основно с изпълнения на преработен български фолклор (етно-джаз).



Сътрудничи си с китариста Огнян Видев и трио "Родопея“ (албум "Трио "Родопея“ и Ивелина Балчева“). През 1997 г. френският певец Денис Брежан включва в свой албум дует с Ивелина – Ecologique, в който са съчетани български и келтски фолклорни мотиви. Ивелина продуцира албумите си сама и ги издава чрез собствената си фирма "Мусифен“. Последният ѝ албум White Magic се разпространява единствено в Испания и Франция.



През годините работи с други популярни български музиканти и творци, като Теодосий Спасов, Стоян Янкулов – Стунджи, Александър Райчев, Иво Папазов – Ибряма, Вили Казасян и др. В чужбина работи с турския композитор Селми Андак и турска певица Сезен Аксу; с казахстанския композитор Толеген Мукхамеджанов, Роза Римбаева и най-голяма узбекска звезда Юлдуз Османова. В Русия работи с Филип Киркоров, група НАНА и други известни руски изпълнители, както и с Фьодор Бундарчук и Степан Михалков. Част е от творчески екипи с Алан Рийч, Алан Рой Скот, и много други.



Балчева е член на Международната фестивална организация FIDOF, Лос Анджелис, САЩ (1993 – 2002) и на синдиката на българските учители на КНСБ.



Сътрудничи на сдружение "Идея БГ“ при реализацията на проекти, съхраняващи и популяризиращи българската музикална култура.



Балчева участва и в два музикални филма. Първият е "Стъпки по жаравата“ на Българската национална телевизия, който е отличен на фестивала "Златна роза“ в Монтрьо. Вторият филм е "Куфар, пълен с музика“, също на БНТ.



Музикалните събития, в които участва Ивелина Балчева, са: романсов концерт "Откровение“ по авторска музика на маестро Найден Андреев през 2010 г., мюзикъла "Зоро“ в ролята на Ширан, с фламенко пеене през сезон 2010/2011, Държавен музикален театър – София, театралния спектакъл "Буря“ на Гриша Островски, в ролята на Съдбата, като спектакълът има три представления в Руския културен център през 2013 г.