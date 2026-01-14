Голяма излагация: Певици се хванаха за гушите заради 1000 лв.

© Фолкпевиците Исмерада Еленкова и Габриела Гънчева се хванаха за гушите заради 1000 лв.



Габи, позната като солистка в легендарния оркестър "Орфей“ на Пепа и Георги Яневи, ги дала назаем на колежката си през миналото лято и оттогава чака да й ги върне.



"Върхът на наглостта! Искам сега да покажа пред всички, да се види как “големите певци" се подиграват с хората. Миналата година юни месец жената е била “на зор" и съм й дала назаем 1000 лв., без да се замисля. Днес сме вече 12 януари 2026 г. Търпях, търпях, чудих се как да постъпя с уважение, какво да напиша, чак ме е било срам вече да я питам и да си потърся парите от тази жена. Днес получавам тези съобщения от нейна страна, които предполагам пак са една голяма ЛЪЖА. Не вярвам на нито една нейна дума повече. Внимавайте и не се доверявайте! Аз се подлъгах и сбърках от добрината си, но сега ще си потърся правата, както подобава, за да разбере и тя, и всички като нея, че не бива да се подиграваш с хората. В крайна сметка ме блокира, но задълженията ще стигнат до нея в пощенската й кутия в най-скоро време“, заяви Габриела Гънчева.



"К*рветке, много се жалиш във Фейсбук и какво си помисли, че тук е Окръжният съд ли? Що не разкажеш колко нагло и грозно ми открадна микрофона от заведението, където работихме заедно за кратко и слава Богу. Не видях да написа някъде, че 50% от парите са върнати. Добре, че спечели някой лев от казината, че и ти да дадеш пари на заем, иначе чакаше като сопол на гърба ми да ти изкарвам парса и пак си недоволна от парите, които взимаш, защото за теб 2000 лв. да изиграеш не са проблем. Нагла, нагла комарджийка, от най-наглите, които съм виждала. Сега не само че няма да ти дам остатъка, но и ти ще имаш да ми даваш. Защото не знам дали знаеш, че уронването на публично място с лъжи е строго подсъдимо, ама ти откъде ще знаеш, като сигурно пак си се хванала да разваляш семейството на някой колега“ - отговори й Исмералда Еленкова, прочута като кралица на сръбските кавъри, пишат от "Телеграф".



По-късно тя добави: "Пред очите ми се сваляше на Митко, замълчах като по-умна! А пусти шамари? Аааа, забравих да ви кажа, че изхвърлих за пореден път годеника си Димитър и се върнах пак при бившия си. Айде сега, на който не му изнася, да ме отседва директно“. Габи също отвърна: "Гузен негонен бяга! Няма нужда да се обяснявам и да ви казвам, че 90% от казаното от нея е една голяма лъжа! Лично аз съм възпитана в прекрасно българско семейство, в което са ме научили да не псувам, омаловажавам, унижавам, крада и т.н. Изводите оставям на вас“.