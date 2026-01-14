ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Голяма излагация: Певици се хванаха за гушите заради 1000 лв.
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:36 / 14.01.2026Коментари (0)927
©
Фолкпевиците Исмерада Еленкова и Габриела Гънчева се хванаха за гушите заради 1000 лв.

Габи, позната като солистка в легендарния оркестър "Орфей“ на Пепа и Георги Яневи, ги дала назаем на колежката си през миналото лято и оттогава чака да й ги върне.

"Върхът на наглостта! Искам сега да покажа пред всички, да се види как “големите певци" се подиграват с хората. Миналата година юни месец жената е била “на зор" и съм й дала назаем 1000 лв., без да се замисля. Днес сме вече 12 януари 2026 г. Търпях, търпях, чудих се как да постъпя с уважение, какво да напиша, чак ме е било срам вече да я питам и да си потърся парите от тази жена. Днес получавам тези съобщения от нейна страна, които предполагам пак са една голяма ЛЪЖА. Не вярвам на нито една нейна дума повече. Внимавайте и не се доверявайте! Аз се подлъгах и сбърках от добрината си, но сега ще си потърся правата, както подобава, за да разбере и тя, и всички като нея, че не бива да се подиграваш с хората. В крайна сметка ме блокира, но задълженията ще стигнат до нея в пощенската й кутия в най-скоро време“, заяви Габриела Гънчева.

"К*рветке, много се жалиш във Фейсбук и какво си помисли, че тук е Окръжният съд ли? Що не разкажеш колко нагло и грозно ми открадна микрофона от заведението, където работихме заедно за кратко и слава Богу. Не видях да написа някъде, че 50% от парите са върнати. Добре, че спечели някой лев от казината, че и ти да дадеш пари на заем, иначе чакаше като сопол на гърба ми да ти изкарвам парса и пак си недоволна от парите, които взимаш, защото за теб 2000 лв. да изиграеш не са проблем. Нагла, нагла комарджийка, от най-наглите, които съм виждала. Сега не само че няма да ти дам остатъка, но и ти ще имаш да ми даваш. Защото не знам дали знаеш, че уронването на публично място с лъжи е строго подсъдимо, ама ти откъде ще знаеш, като сигурно пак си се хванала да разваляш семейството на някой колега“ - отговори й Исмералда Еленкова, прочута като кралица на сръбските кавъри, пишат от "Телеграф".

По-късно тя добави: "Пред очите ми се сваляше на Митко, замълчах като по-умна! А пусти шамари? Аааа, забравих да ви кажа, че изхвърлих за пореден път годеника си Димитър и се върнах пак при бившия си. Айде сега, на който не му изнася, да ме отседва директно“. Габи също отвърна: "Гузен негонен бяга! Няма нужда да се обяснявам и да ви казвам, че 90% от казаното от нея е една голяма лъжа! Лично аз съм възпитана в прекрасно българско семейство, в което са ме научили да не псувам, омаловажавам, унижавам, крада и т.н. Изводите оставям на вас“.


Още по темата: общо новини по темата: 2984
14.01.2026 Носителката на титлата "Модел на България" засечена в гореща ситуация
14.01.2026 Рачков отговори очаква ли бебе преди първия брак в живота си
14.01.2026 Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14.01.2026 Азис: Имах нужда да ходя гол
14.01.2026 Омъжва се на 14 и преди да навърши 21 вече има пет деца. Семейството й е толкова голямо, че не знае имената на всички
14.01.2026 Тя има основни заслуги примирието между двете страни да не бъде постигнато
предишна страница [ 1/498 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Есил Дюран не спазила обещание и се омъжила за българин, адвокат ...
10:50 / 14.01.2026
Арестуваха Кийфър Съдърланд
08:05 / 14.01.2026
Кардиолог: Чистенето на сняг крие най-опасната комбинация за сърц...
16:01 / 13.01.2026
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Едва 84 кина има в България
13:23 / 13.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Адвокат: Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък
Адвокат: Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък
10:16 / 13.01.2026
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
19:41 / 13.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
09:37 / 14.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
11:47 / 14.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Конфликт Израел-Газа
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: