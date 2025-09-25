ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Голям скандал разтърси "Игри на волята"
Участникът, чието име бе запазено в тайна, най-безцеремонно отишъл през нощта до най-близката бензиностанция край Дуранкулак, за да си вземе храна. За негово нещастие обаче, работещите там показали кадри от видеокамерите на продуцентите и издали прегрешилия играч.
Но с това проблемите за екипа не приключили. Оказало се, че и ятаци носили храна на бедстващото племе край блатото. Намирали се добри хора, които тайно да снабдяват с продукти участниците. И това не останало скрито от продуцентите и те се принудили да вземат категоричното решение да преместят играчите в изолатора. За капак те и там намерили скрита храна, но провизиите били прибрани.
Това не е първият случай, в който външни за продукцията хора хранят участници. Случвало се е и в предишни сезони. През 2021 година племето на реката, в което бе и бившият волейболист Георги Братоев, успя да организира носене на чували с храна от техни близки. Продуцентите на "Игри на волята“ обаче винаги са били безкомпромисни и са наказвали строго прегрешилите играчи, пише "Филтър".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1417
|предишна страница [ 1/237 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
"Мисис Баба" написа автобиографичен роман
10:26 / 25.09.2025
Трима българи и украинец заседнаха с яхтата си край частен остров...
08:06 / 25.09.2025
Съдят Филип Киркоров заради дългове по кредити
23:02 / 24.09.2025
Комар уби милионерска наследница
20:23 / 24.09.2025
Натали Трифонова роди и показа бебе Арън!
11:52 / 24.09.2025
Обявиха още един хедлайнер за "Мидалидаре" през 2026 г.
10:22 / 24.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Глобяват ни в Гърция, ако не спазваме странни забрани
09:54 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS