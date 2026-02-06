ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Голям празник отбелязваме, близо 20 имена черпят на 6 февруари
Преподобният Вукол бил ученик на светия апостол Йоан Богослов, който го кръстил и посветил за епископ на град Смирна (днес Измир в Турция) през втората половина на I век. По това време в града имало малко християни, жителите били предимно езичници. Сред тях апостолският ученик Вукол развил широка просветителска дейност. Учел хората на вярата в Иисус Христос с пламенни слова, но още повече със своята благост и кротост, с които подражавал на кроткия и смирен по сърце Спасител. Преди смъртта си свети Вукол посветил славния Поликарп, също ученик на апостол Йоан, за свой приемник по епископство и тихо се поминал.
Преподобният Варсануфий бил родом от Египет. Живял през IV-V век. В стремежа си да се усъвършенства духовно той отишъл в Палестина, за да се поклони на светините, свързани с живота и дейността на Иисус Христос. После се установил в манастир край град Газа. Заедно с него се подвизавал и монах Йоан, наречен Пророк. Преподобният Варсануфий бил начетен монах, известен с отговорите си на въпроси за духовния живот. Тези наставления после били събрани в голям сборник, запазен до нас.
Свети Фотий бил известен богослов на IХ век, преподавал в Магнаурската школа. При него учил свети Константин-Кирил. Заради своите изключителни дарования и високо образование през 858 г. Фотий бил избран за цариградски патриарх. Той насърчил свети Константин да стане християнски просветител на славяните. Борил се против изопачаванията на християнството и често изобличавал византийските императори, когато те подкрепяли еретиците. Бил свалян и пак възстановяван на патриаршеския престол, докато най-после умрял в заточение на 6 февруари 891 г.
Свети Фотий оставил богато книжовно наследство, от което узнаваме за съчинения на древни автори, незапазени до нас.
На 6 февруари имен ден празнуват Доротея, Огнян, Огняна, Искра, Искрен, Светла, Светлан, Светлин, Светлана, Светозар, Светлозар, Светослав, Светослава, Фотьо, Фотина, Пламен, Пламена, Светльо.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Първата в попфолка, "майката" на всички, днес става на 59
07:20 / 06.02.2026
Една зодия ще направи грешка, друга ще бъде в особена ситуация, а...
07:10 / 06.02.2026
Три зодии се събират с бившите си през февруари
23:00 / 05.02.2026
Крум Савов обяви голямо завръщане
22:18 / 05.02.2026
Тя се ражда и умира на 5 февруари, но живее 92 години
19:21 / 05.02.2026
Известен пловдивчанин се сгоди за голяма красавица
17:10 / 05.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
14:44 / 05.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS