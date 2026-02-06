ИЗПРАТИ НОВИНА
Голям празник отбелязваме, близо 20 имена черпят на 6 февруари
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:00
©
На днешния ден църквата почита паметта на светите Вукол Смирненски, Варсануфий Велики и Фотий, цариградски патриарх.

Преподобният Вукол бил ученик на светия апостол Йоан Богослов, който го кръстил и посветил за епископ на град Смирна (днес Измир в Турция) през втората половина на I век. По това време в града имало малко християни, жителите били предимно езичници. Сред тях апостолският ученик Вукол развил широка просветителска дейност. Учел хората на вярата в Иисус Христос с пламенни слова, но още повече със своята благост и кротост, с които подражавал на кроткия и смирен по сърце Спасител. Преди смъртта си свети Вукол посветил славния Поликарп, също ученик на апостол Йоан, за свой приемник по епископство и тихо се поминал.

Преподобният Варсануфий бил родом от Египет. Живял през IV-V век. В стремежа си да се усъвършенства духовно той отишъл в Палестина, за да се поклони на светините, свързани с живота и дейността на Иисус Христос. После се установил в манастир край град Газа. Заедно с него се подвизавал и монах Йоан, наречен Пророк. Преподобният Варсануфий бил начетен монах, известен с отговорите си на въпроси за духовния живот. Тези наставления после били събрани в голям сборник, запазен до нас.

Свети Фотий бил известен богослов на IХ век, преподавал в Магнаурската школа. При него учил свети Константин-Кирил. Заради своите изключителни дарования и високо образование през 858 г. Фотий бил избран за цариградски патриарх. Той насърчил свети Константин да стане християнски просветител на славяните. Борил се против изопачаванията на християнството и често изобличавал византийските императори, когато те подкрепяли еретиците. Бил свалян и пак възстановяван на патриаршеския престол, докато най-после умрял в заточение на 6 февруари 891 г.

Свети Фотий оставил богато книжовно наследство, от което узнаваме за съчинения на древни автори, незапазени до нас.

На 6 февруари имен ден празнуват Доротея, Огнян, Огняна, Искра, Искрен, Светла, Светлан, Светлин, Светлана, Светозар, Светлозар, Светослав, Светослава, Фотьо, Фотина, Пламен, Пламена, Светльо.







