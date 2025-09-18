Голям българин днес стана на 80

© Руси Иванов Чанев е български драматичен и филмов актьор. Роден е на 18 септември 1945 г. в Бургас. Завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“ при професор Боян Дановски (1963 – 1967).



Работи в Драматичен театър "Н. О. Масалитинов“ в Пловдив (1967 – 1969), Народен театър за младежта (1969 – 1970), Драматичен театър "София“ (1970 – 1990), Малък градски театър "Зад канала“ (1990 – 1995), Театър 199.



Член на САБ (1967) и на СБФД (1977).



Снима се в българското кино от 1965 г. Най-известните му филмови роли са в "Авантаж“ (1977), "Осъдени души“ (1975), "Време разделно“ (1988), "Кръвта остава“ (1980) и "Мера според мера“ (1981). Особено успешно е сътрудничеството му с режисьора Георги Дюлгеров.



През 1999 – 2000 г. е глас зад кадър в документалната поредица "Векът на България“. Женен е за актрисата Невена Мандаджиева. Имат син и дъщеря.