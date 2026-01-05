Голям актьор остана без пари, гонят го от апартамента му

© Мики Рурк стартира кампания за набиране на средства заради потенциална опасност да загуби дома си. Холивудският актьор е изправен пред сериозни финансови затруднения, след като е получил уведомление за изгонване от наетото си жилище в Лос Анджелис. Причината е натрупан неплатен наем в размер на близо 60 000 долара.



За разрешаването на ситуацията беше стартирана онлайн кампания за набиране на средства с цел покриване на задълженията и предотвратяване на принудителното освобождаване на имота. Кампанията е създадена с негово знание и съгласие от доверен човек и има за цел да осигури необходимата финансова стабилност в кратък срок.



Според източници, близки до звездата, актьорът е получил официално предизвестие, което го задължава в рамките на няколко дни да изплати дължимата сума или да напусне жилището.



Договорът за наем е бил подписан през 2025 г., като първоначалният месечен наем е бил значително по-нисък, но впоследствие е увеличен, което е допринесло за натрупването на задълженията. Освен неплатения наем, в сумата са включени и допълнителни разходи, свързани с договорни неустойки и административни такси. Ако средствата не бъдат събрани навреме, Мики Рурк рискува да загуби дома си.