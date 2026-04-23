Световноизвестната актриса и продуцент Рита Уилсън сподели емоционален разказ за дълго пазена семейна тайна, свързана с България. Съпругата на Том Ханкс, която има българо-гръцки произход, научава едва преди няколко години, че баща ѝ е имал първо семейство и дете у нас, преди да емигрира в САЩ.

Шокиращите факти излизат наяве през 2012 г. по време на заснемането на документален филм за нейното родословие. Бащата на актрисата, Хасан Халилов Ибрахимов, е роден в Гърция, но израства в Смолянско. Преди да замине за Америка в края на 40-те години, той е бил женен в България за жена на име Алис.

Историята е белязана от трагедия – Алис умира при раждането на сина им Емил, а самото бебе почива от инфекция четири месеца по-късно. Хасан никога не споменава за това на децата си в Лос Анджелис, но Уилсън открива странно съвпадение – нейният най-малък син и детето на сестра ѝ са родени на 26 декември, същата дата, на която е роден и починалият ѝ брат Емил. "Представям си как баща ми е носил тази болка в себе си през всичките тези години“, споделя актрисата в подкаста How to Fail.

Рита е родена като Маргарита Ибрахимова, но през 1960 г. баща ѝ сменя името си на Алън Уилсън, приемайки за фамилия името на улицата, на която живеят. Въпреки че израства в гръцка православна среда, през 2011 г. тя посещава България и Северна Гърция, за да се докосне до корените си по бащина линия.

Макар Уилсън и Том Ханкс да са почетни граждани на Гърция от 2019 г., актрисата признава, че българската нишка в нейната история е оставила дълбок отпечатък върху разбирането ѝ за семейството, пише Ladyzone.bg