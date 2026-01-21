ИЗПРАТИ НОВИНА
Годината на Огнения кон идва със сериозно предупреждение
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:12Коментари (0)794
©
Новата година в китайския зодиак, известна като Годината на Огнения кон, ще започне на 17 февруари 2026 г. Астролозите прогнозират, че тя ще донесе както вълнуващи възможности, така и значителен риск. Това може да са най-трудните и хаотични 12 месеца за последните 60 години.

Годината на Огнения кон, която завършва Годината на змията, от векове предизвиква смесени чувства в Азия. В Япония традиционно се смята за особено нещастно време – семействата избягват да имат деца, вярвайки, че ражданията през този период ще имат негативни последици. 

Последната Година на Огнения кон, известна като "хиное-ума“, настъпи през 1966 г. и доведе до значителен спад в раждаемостта. Сред суеверията съществува легенда, че на момичетата, родени през този период, се приписват качества, които уж са съкращавали живота на съпрузите им. Произходът на този мит датира от 17-ти век, когато според легендата тийнейджърката Джаоджа Ошичи е била изгорена на клада за опит да запали огън в името на любовта.

Днес тези суеверия губят своето значение и жените, родени през 1966 г., не са изпитвали особени трудности в любовния си живот. Астролозите обаче предупреждават: енергията на предстоящата година ще бъде интензивна и връзките – както романтични, така и приятелски – може да бъдат подложени на изпитание. 

Какво ще донесе Годината на Огнения кон?

Според прогнозите, Годината на Огнения кон благоприятства задълбочаването на връзките и себепознанието, но изисква предпазливост. През есента ретроградната Венера в Скорпион и Везни може да попречи на стабилизирането на отношенията. През лятото, когато Северният лунен възел се премести във Водолей, ще има възможност за изграждане на по-силни социални и приятелски връзки.

Експертите обобщават: 2026 г. е време както на риск, така и на нови възможности в сферата на чувствата и приятелствата. Ключът ще бъде намирането на баланс между страст и благоразумие – само тогава ще бъде възможно да се реализира напълно потенциалът на Годината на Огнения кон.


