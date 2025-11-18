ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Годеникът на Лейди Гага разкри подробности за сватбата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:39Коментари (0)69
©
Годеникът на Лейди Гага, бизнесменът Майкъл Полански, разкри подробности за предстоящата им сватба. В интервю за сп. Rolling Stone той сподели, че двамата с певицата "постоянно" обсъждат детайли около големия ден.

"Говорим за това през цялото време. Имало е моменти, в които сме били готови още същия ден да направим празненство", призна Полански. По думите му двамата мечтаят за по-интимна церемония, която да запази усещането за нещо специално. "Не искаме нещо грандиозно. В много отношения вече живеем като женени, така че самата сватба едва ли ще промени нещо съществено."

Макар точна дата все още да няма, двойката планира да си каже "Да" в най-скоро време.

Наскоро и самата Гага призна, че няма търпение да се омъжи, подчертавайки, че Полански я приема не като "звезда", а като Стефани Джерманота. "Той ме вижда такава, каквато съм. Грижи се за мен, обича ме", сподели наскоро тя и допълни, че връзката им коренно е променила публичния й образ. "Покрай него се научих отново да бъда себе си."

Миналата година изпълнителката дори намекна, че би искала сватба в съдебна зала. "Говорим за това да отидем само двамата в съда и после да си поръчаме китайска храна", каза тя в шоуто на Джими Кимъл. "Но, познавайки се, лесно мога да превърна събитието в цирк с еднорози."

Освен за сватба, Гага и Майкъл вече мечтаят и за семейство. В интервю от 2024 г. певицата заяви, че би искала един ден да бъде майка на неговите деца: "Той би бил прекрасен баща. Нямам търпение да създадем семейство."

Двойката се запозна на парти през 2019 г. и само няколко седмици по-късно официално обяви връзката си. След локдауна Полански предложи брак на Гага с впечатляващ диамантен пръстен.


Още по темата: общо новини по темата: 2292
18.11.2025 Една съставка е причината за масовата истерия за дубайския шоколад
18.11.2025 Мартин Елвиса съсипа Шермин
18.11.2025 Той бе успешен адвокат, но реши да стане звезда в Холивуд и успя
18.11.2025 Биляна Гавазова с доста странно признание
18.11.2025 Уникално: Деси Добрева събира над 500 изпълнители на една сцена
18.11.2025 Фенове се притесниха за Джордж Клуни
предишна страница [ 1/382 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Cloudflare: Мислим, че инцидентът вече е разрешен!
17:19 / 18.11.2025
Веселин Маринов: Притеснено ми е
10:37 / 18.11.2025
Много щастие за 4 зодии днес
08:49 / 18.11.2025
Наша красива актриса, чийто баща е министър, стана майка за първи...
20:04 / 17.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
Много голяма група идва заедно с Iron Maiden на националния стади...
18:30 / 17.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
13:16 / 16.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
14:14 / 16.11.2025
Предприемач: В бизнеса ми инженерът от студентската скамейка започва с 4000 лева заплата
Предприемач: В бизнеса ми инженерът от студентската скамейка започва с 4000 лева заплата
14:53 / 16.11.2025
Златните 100 лева струват близо 200 000 лв., а редки 10-левки достигат над 50 000 лв.
Златните 100 лева струват близо 200 000 лв., а редки 10-левки достигат над 50 000 лв.
08:35 / 16.11.2025
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
08:54 / 17.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България и Войната в Украйна
Поскъпване на хранителните продукти
Катастрофи в София
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: