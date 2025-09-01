Глория осъди сайт заради много голяма обида

© Фейсбук Глория сподели пред последователите си в социалните мрежи, че е спечелила дело срещу сайта "Лупа" заради обида и уронване на престижа. Попфолк звездата е доказала правотата си в Софийския районен съд, обяви самата тя и публикува решението на съда, с което се осъжда популярен сайт за две публикации, в които се казва, че устните й приличали на вагина.



"Благодаря! Съдът застана на страната на доброто и справедливото, като уважи исковете ми против дружество-издател, което си позволи да пише обиди по мой адрес!



С влязло в сила съдебно решение съдът осъди поредния "жълт" сайт за обидната публикация.



Благодаря за подкрепата на всички мои почитатели и за това, че сте до мен през всичките тези години, през които въпреки трудностите и перипетиите не спирах да правя това, което мога най-добре-да пея, да творя и да ви радвам с песните си!", написа Глория.